تكنولوجيا وعلوم

فيديو..ناسا تزرع خساً مضاداً للسرطان في الفضاء

تمكنت وكالة ناسا الأميركية من زراعة الخس بنجاح في الفضاء، وذلك ضمن سلسلة تجارب علمية تجريها الوكالة على متن محطة الفضاء الدولية. ويعود الخس الذي زرعه رواد الفضاء لفصيلة “ريد رومين”.

وزرع الخس في أحواض مخصصة للزراعة في الفضاء، تشكل معا ما يشبه حديقة فضائية في قلب محطة الفضاء الدولية.

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وكشفت الاختبارات التي أجريت على الخس الفضائي أنه خال من الأمراض، بل ويحمل قيمة غذائية أكبر من نظيره المزروع على الأرض.

ووجد العلماء ضمن النتائج أن الخس الفضائي أغنى بالبوتاسيوم والصوديوم والفسفور والسلفور والزنك، ويتحلى بخصائص مضادة للفيروسات وللسرطان أيضا.

وكانت ناسا قد نشرت نهاية فبراير الماضي تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها إن الخس تم حصاده وسيرسل إلى الأرض لإجراء الاختبارات عليه.

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