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فيديو.. هاتف آبل الجبار يتحدى النار ويجتاز أصعب الاختبارات

12 - يناير - 2022
هاتف آيفون

هاتف آيفون

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نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب منذ مدة مقطع فيديو أظهر قدرات هاتف iPhone 13 Pro Max على تحمل أقسى الاختبارات.

ومن بين أصعب الاختبارات التي خضع لها الهاتف كان اختبار قدرات الشاشة على مقاومة الخدوش، فبعد أن حاول الخبير تجريح الشاشة بأداة حادة أظهر زجاجها مقاومة ممتازة للخدش وحصل على تصنيف من الدرجة السابعة.

وكذلك أظهر الزجاج الواقي لكاميرات الهاتف أيضا مقاومة جيدة جدا للخدوش إذ لم يتعرض للأذى تقريبا عند محاولة خدشه بشفرة معدنية، أما إطارات الهاتف فبدت عليها خدوش واضحة بعد نفس الاختبار.

وبالنسبة لاختبارات تحمل النار أظهر الهاتف نتائج ممتازة فبعد تعريض شاشته للهب الولاعة لمدة 30 ثانية تقريبا لم تظهر على الشاشة أية آثار تذكر للحرق كما لم يتأثر عملها أو حساسية اللمس فيها، أما اختبار متانة الهيكل فبين أن الهاتف متين بما فيه الكفاية ولم يتشوه شكل هيكله حتى عند محاولة الخبير ثنيه بكلتا يديه.

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