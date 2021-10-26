فيديو.. "هونور" تطرح أول هواتفها بعد الانفصال عن هواوي

طرحت شركة “هونور”، اليوم الثلاثاء، أول هواتفها الذكية في الأسواق العالمية، وذلك بعد انفصالها عن شركة “هواوي” الصينية.

ومن أبرز مفاجآت الهاتف الجديد “هونور 50” هو أنه أول هاتف لشركة “هونور” تتوافر فيه كافة تطبيقات وخدمات “غوغل”، منذ انفصالها عن الشركة الأم “هواوي”، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وكانت شركة “غوغل” الأمريكية سحبت ترخيص “أندرويد” الخاص بشركة “هواوي” في عام 2019 بسبب العقوبات الأمريكية، وهو ما يعني أن هواتفها أصبحت تفتقر إلى تطبيقات وخدمات “أندرويد” الأساسية مثل متجر التطبيقات “غوغل بلاي”، الأمر الذي حد بشدة من جاذبيتها خارج حدود الصين.

وعن أسعار هاتف “هونور 50” الجديد في الأسواق العالمية، فإنه يبدأ من 615 دولار أمريكي مقابل 6 غيغا بايت من 1ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغا بايت من السعة التخزينية، كما يتوافر نموذج آخر بسعر 695 دولار مقابل 8 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغا بايت من سعة التخزين.

That was a lot to pack into 30 seconds! Let us know which function of #HONOR50 is your favorite! #WonderInOneTake pic.twitter.com/fkRstmzDdC — HONOR (@Honorglobal) October 26, 2021

وإلى جانب “هونور 50″، أعلنت شركة “هونور”، اليوم الثلاثاء، أيضا عن هاتف جديد أقل تكلفة، هو “هونور 50 لايت”، الذي يبدأ سعره من 350 دولار لطراز ذاكرة الوصول العشوائي سعة 6 غيغا بايت.

وذكرت شركة “هونور” في إعلانها، اليوم الثلاثاء، أن هواتفها الجديدة “هونور 50″ و”هونور 50 لايت” سيكونان متوفران في أكثر من 40 دولة حول العالم، منها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى أسواق أخرى مثل مصر والإمارات وجنوب أفريقيا.

لكن قالت الشركة الصينية إنه لا توجد خطط فورية لإطلاق هاتفيها الجديدين في الأسواق الأمريكية.

وبشأن مميزات “هونور 50″، فإنه مدعوم بمعالج “سناب دراغون 788 جي”، وبطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، ويمكن شحنها بسرعة 66 وات، كما يحتوي على شاشة “أوليد” منحنية مقاس 6.57 بوصة، و4 كاميرات خلفية، هي مستشعر رئيسي بدقة 108 ميغا بيكسل، وجهاز استشعار فائق السرعة بدقة 8 ميغا بيكسل، وماكرو بدقة 2 ميغا بيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغا بيكسل.