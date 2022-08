فيديو.. "هونور" تطرح أول هواتفها بعد الانفصال عن هواوي

طرحت شركة “هونور”، اليوم الثلاثاء، أول هواتفها الذكية في الأسواق العالمية، وذلك بعد انفصالها عن شركة “هواوي” الصينية.

ومن أبرز مفاجآت الهاتف الجديد “هونور 50” هو أنه أول هاتف لشركة “هونور” تتوافر فيه كافة تطبيقات وخدمات “غوغل”، منذ انفصالها عن الشركة الأم “هواوي”، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وكانت شركة “غوغل” الأمريكية سحبت ترخيص “أندرويد” الخاص بشركة “هواوي” في عام 2019 بسبب العقوبات الأمريكية، وهو ما يعني أن هواتفها أصبحت تفتقر إلى تطبيقات وخدمات “أندرويد” الأساسية مثل متجر التطبيقات “غوغل بلاي”، الأمر الذي حد بشدة من جاذبيتها خارج حدود الصين.

وعن أسعار هاتف “هونور 50” الجديد في الأسواق العالمية، فإنه يبدأ من 615 دولار أمريكي مقابل 6 غيغا بايت من 1ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغا بايت من السعة التخزينية، كما يتوافر نموذج آخر بسعر 695 دولار مقابل 8 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغا بايت من سعة التخزين.

That was a lot to pack into 30 seconds! Let us know which function of #HONOR50 is your favorite! #WonderInOneTake pic.twitter.com/fkRstmzDdC

— HONOR (@Honorglobal) October 26, 2021