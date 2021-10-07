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فيديو.. vivo تنافس بهاتف ذكي "خيالي"

7 - أكتوبر - 2021
هاتف من شركة فيفو الصينية

هاتف من شركة فيفو الصينية

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كشفت مقاطع فيديو ترويجية عن هاتف جديد من شركة الهواتف الصينية “vivo” التي تتوقع أن يكون الإصدار الجديد أحد أبرز المنافسين للشركات الهاتفية الأخرى في العالم.

وبحسب المقاطع المنشورة على منصة “يوتيوب” مؤخرا، يتألف الهاتف الجديد “+vivo X70 Pro” من هيكل معدن ممزوج بالبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ويبلغ وزنه نحو 209 غرام.

أما شاشته فستكون من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة بدقة عرض (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام Android 11 بمعالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

كما يحوي هذا الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 55 واط.

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