فيديو.. Xiaomi تفتتح العام الجديد بهاتف Redmi Note 12 Pro Speed

يبدو أن المنافسة في وق الهواتف الكية في عام 2023 ستكون مشتعلة، حيث كشفت Xiaomi عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه مطلع العام الجديد بسعر منافس ومواصفات ممتازة.

ويأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Speed الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (162.9/76/7.9) ملم، وزنه 181 غ.

أما شاشته فجاءت من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و Dolby Vision لتوفير دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.