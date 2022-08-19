فيراري تصنع أرقّ ساعة في العالم.. والسعر خيالي!

دخلت شركة فيراري للسيارات على خط صناعة الساعات الفاخرة، وأصبح التنافس في عالم الساعات في يومنا هذا، على صناعة أرق ساعة في العالم.

يدرك أي شخص على دراية بـ “ريتشارد ميل” أن رموز التصميم لهذه العلامة التجارية المميزة للغاية هي، الأبعاد الضخمة والتصميم الجريء والكثير من الألوان.

من جانب آخر، فإن ساعة Richard Mille RM UP-01 Ferrari الرقيقة للغاية، سجّلت رقماً قياسياً لأرق ساعة في العالم. حيث يبلغ سمكها 1.75 ملم فقط. في السابق، كانت بولغاري تحمل الرقم القياسي في صناعة الساعات الصغيرة، بسماكة 1.80 مم، أوكتو فينيسيمو ألترا، التي تم تقديمها في وقت سابق.

وبهدف جعل الساعة رقيقة، كان تكتيك “ريتشارد ميل” هو توزيع المكونات عبر مساحة كبيرة بدلاً من تكديسها، كما هو الحال في الحركة التقليدية. لكن صناعة الساعات الدقيقة تمثل تحديًا لأنك كلما صنعت المكونات ولوح الأساس أنحف، أصبحت الساعة أقل قوة.

حل هذه المشكلة كان عن طريق صنع اللوح الأساسي والجسور من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، وهو سبيكة صلبة بشكل خاص تشتمل على الألمنيوم والفاناديوم. تم اختبارها على نطاق واسع للتأكد من أن الساعة قوية بما يكفي لتحمل الضغط الذي يزيد عن 5000 غرام.

في ما يتعلق بالغلاف، تنص معايير صناعة الساعات على حد أدنى لسمك المقطع يبلغ 0.35 مم في بعض الأماكن. ومع ذلك، فيمكن في بعض الأحيان الوصول إلى 0.18 ملم من المواد.

يمثل استقرار الميزان تحديًا آخر، لذلك طوّر ريتشارد ميل عجلة توازن فائقة حاصلة على براءة اختراع من أجل عيارها الجديد RMUP-01 المصنوع أيضًا من التيتانيوم.

كما أعيد تشكيل الحركة المطورة حديثًا لتجمع بين بعض الوظائف معًا، وبالتالي تقليل العدد الإجمالي للمكونات، بما في ذلك جذع اللف.

استخدموا أيضًا نابضًا شعريًا مسطحًا إضافيًا، والذي يحافظ على احتياطي الطاقة لمدة 45 ساعة. يتم عرض محدد الوظيفة وتاج الملء والقرص الفرعي للوقت وعجلة التوازن او النابض الشعري على نفس المستوى على القرص، مع ترك مساحة لشعار فيراري الحصان الجامح. تم تقليل بلورة الياقوت على قرص الساعة والمنظم بسمك 2 أعشار المليمتر.

أمّا العلبة، مثل معظم ساعات Richard Mille الأخرى، فهي tonneau، لكنها من الشرق والغرب، يتم تدويرها بحيث يتم وضع الطرف الطويل، الذي يبلغ 51 ملم بالطول على المعصم، والطرف القصير، وهو 39 ملم، يقع بين المفاصل.

هناك شيء آخر مشترك مع ساعات Richard Mille الأخرى وهو السعر الباهظ. وهو 1،888،000 دولار.