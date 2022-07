فيسبوك تتيح لك التحكم في "الواقع المعزز" من خلال أصابعك

كشفت شركة “فيسبوك” الأمريكية، اليوم الخميس، عن تطويرها “سوار معصم لليدين” يمكنه التحكم في نظاراتها لـ”الواقع المعزز”، التي من المتوقع طرحها بالأسواق خلال العام الجاري.

وذكرت الشركة في منشور بالمدونة الخاصة بها أن مرتديي سوار معصم اليدين سيكونون قادرين على التفاعل مع العالم الافتراضي بحركات أصابعهم، بحسب وكالة “رويترز”

كما سيكون الجهاز القابل للارتداء في اليدين الذي يدعم تكنولوجيا “الواقع المعزز” قادرا على اكتشاف الإشارات العصبية لتفسير إيماءات وحركات اليد المعقدة.

يعد إعلان اليوم بمثابة خطوة نحو الأمام بالنسبة لشركة “فيسبوك” في سباق متنازع عليه بشدة بين عمالقة التكنولوجيا، مثل “أبل” و”أمازون” و”غوغل” في صناعة تعتقد أن النظارات ستحل في النهاية محل وظائف الهواتف الذكية بشكل كامل.

وصرحت شركة “فيسبوك” في وقت سابق أن نظاراتها الذكية ستحتاج إلى الاعتماد على أجهزة مثل الهواتف في المستقبل المنظور بسبب قيود مثل عمر البطارية والحرارة الناتجة عن المعالجة، لكن يمكن لسوار معصم اليدين الجديد أن يعمل كمنصة لحساب ودعم مثل هذه الوظائف.

وكانت “فيسبوك” قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي أنها كانت على بعد حوالي من 5 إلى 10 سنوات من أن تكون قادرة على طرح نظارات الواقع المعزز “الحقيقية” في السوق، التي سيكون لها قدرات خيالية، مثل السماح للأشخاص برؤية العناصر الافتراضية المشتركة الدائمة والتفاعل معها.

Facebook is developing a wristband that'll allow wearers to interact with the virtual world as seen through smart glasses with subtle finger movements – or "intelligent clicks"

It's part of efforts to take on Apple in the next generation of computing:https://t.co/wNJkRqcScA

— Hannah Murphy (@MsHannahMurphy) March 18, 2021