فيسبوك تدعو لـ”تحديث” قوانين تنظيم شبكة الإنترنت

دعت شركة فيسبوك إلى “تحديث” القوانين المعمول بها لتنظيم شبكة الإنترنت .

يعتزم مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، إبلاغ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بضرورة “تحديث” القوانين المعمول بها لتنظيم شبكة الإنترنت، بحسب مدونات مكتوبة له، حصلت عليها وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يبلغ، زوكربرغ، اللجنة القضائية، في المجلس، أن فيسبوك “ما كانت لتنجح لولا القوانين الأميركية المشجعة للمنافسة والابتكار”، لكنه أيضا سيعبر عن مخاوفه بشأن القوة التي تتمتع بها شركات التقنية في الوقت الحالي، وسيقول إنه يدعو إلى دور “أكثر نشاطا للحكومات والهيئات التنظيمية، وإلى إنشاء قواعد محدثة للإنترنت”.

وسيقول، الملياردير الأميركي، أيضا في الكلمة المكتوبة “أعتقد أنه لا يجب على الشركات إصدار الكثير من الأحكام، بمفردها، حول قضايا هامة، مثل المحتوى الضار والخصوصية ونزاهة الانتخابات”.

ويتابع “نحن نؤمن بالقيم الديمقراطية، والتنافس، والشمول، وحرية الرأي، التي بني عليها الاقتصاد الأميركي… والعديد من شركات التكنولوجيا الأخرى تتشارك هذه القيم، لكن ليس هناك ما يضمن أن تفوز هذه القيم”.

ومن المقرر أن تستمع، اللجنة، في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الاحتكار، أيضا إلى مديري ورؤساء بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مثل غوغل، وآبل، وأمازون، لكن عن بعد.

وتأتي هذه الجلسة الهامة، قبل نحو 100 يوم من الانتخابات الرئاسية، ووسط مخاوف من زيادة هيمنة شركات التقنية، وهي قضية مثارة منذ فترة .

وكان زوكربرغ قد واجه استجوابا، في الكونغرس، قبل نحو عامين، حول إساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي لبيانات مستخدميه، بعد تسريب بيانات الملايين على نحو غير مشروع لشركة، كمبردج أناليتيكا، البريطانية التي تعمل في مجال الاستشارات السياسية.