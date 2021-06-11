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فيسبوك تطلق أول ساعاتها الذكية بكاميرتين

11 - يونيو - 2021
شركة فيسبوك

شركة فيسبوك

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تخطط شركة فيسبوك لتسويق أول ساعة ذكية لها في صيف عام 2022 بحسب موقع The Verge.

ومثل معظم الساعات الموجودة في السوق، سيتم تجهيز الملحق بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب والكثير من ميزات تتبع الرياضة، وبعكس Apple Watch، فإن ساعة فيسبوك الذكية ستوفر اتصالًا خلويًا يجعلها تستغنى عن الهاتف الذكي.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة، هو أن ساعة فيسبوك المتصلة ستكون مزودة بكاميرتين، وستتيح الأولى، الموجودة في الجانب الأمامي بالقرب من شاشة اللمس، إجراء مكالمات فيديو باستخدام خدمات الاتصال والتراسل، مثل ماسنجر وواتساب.

بالجانب الخلفي، ستشمل كاميرا ضبط تلقائي للصورة بدقة 1080 بكسل، يمكن فصلها عن إطار الساعة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وسيسمح هذا المستشعر القابل للإزالة بالتقاط الصور لمشاركتها عبر إنستغرام وفيسبوك.

كما يمكن أن تكون هذه الكاميرا القابلة للفصل، قادرة على توصيلها بحقيبة ظهر، أو أشياء تُستخدام في الحياة اليومية الأخرى.

أخيرًا، يؤكد The Verge أن ساعة فيسبوك المستقبلية، ستُتاح بالأبيض والأسود والذهبي، وبسعر حوالي 400 دولار.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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