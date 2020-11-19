فيسبوك تطلق تطبيقها التجريبي … ماذا يقدم خدمات؟

أطلقت شركة فيسبوك العملاقة والمملوكة من الملياردير الشاب مارك زوكربيرغ تطبيقها التجريبي والذي سيكون متوفرا لسكان الولايات المتحدة فقط، تحت اسم E.gg.

وكانت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا – قد أعلنت عن تطبيق E.gg في شهر تموز/ يوليو الماضي على أن يكون متاحا في الوقت الحالي لنظام iOS فقط، وذلك في محاولة منها لإعادة إحياء تجربة الإنترنت التي كانت شائعة في تسعينيات القرن الماضي.

وطور التطبيق فريق فيسبوك New Product Experimentation المسؤول عن تطوير التطبيقات التجريبية، وتقول الشركة: إنه “منصة للتعبير الإبداعي الحر”.

وقالت فيسبوك في منشور: “لقد استُوحيت فكرة E.gg من الروح القليلة الخبرة والاستكشافية لشبكة الإنترنت في أيامها الأولى، ويشمل ذلك الصور المتحركة GIF الوامضة، وإدخالات دفتر الزوار المتحمسين، وصفحات الويب الشخصية المخصصة للاهتمامات المتخصصة”. “ومع E.gg يمكنك إنشاء صفحات شبيهة بالمطويات من هاتفك ونشرها عبر الويب”.

ويمكن للمستخدمين تجميع مجموعاتهم الخاصة من الصور، وملفات GIF، والأشكال، والنصوص على لوحات فارغة لعرض اهتماماتهم وشخصياتهم. وتقول فيسبوك: “في الإصدار التجريبي المحدود خاصتنا، رأينا أشخاصًا ينشئون صفحات للمعجبين، وأدلة، وإشادات، وملفات شخصية، وصور مجمعة، ووصفات والمزيد”.

ويمكن للمستخدم بعد ذلك نشر الإبداعات عبر الإنترنت باستخدام عنوان URL فريد. ولن يحتاج إلى التطبيق لعرض صفحات الآخرين. ولكن إن كان لدى المستخدم التطبيق بالفعل، فيمكنه تصفح إبداعات الآخرين، وإن وجدت أجزاء يريدها، فيمكنه إضافة هذه العناصر إلى عناصره الخاصة.

ويمكن لمستخدمي نظام iOS تنزيل تطبيق E.gg من متجر التطبيقات (آب ستور) App Store، أو يمكن تصفح إبداعات الآخرين عن طريق موقع التطبيق E.gg، أو حساب إنستاجرام الخاص به.

وقالت شركة فيسبوك يوم أمس الأربعاء: إن الميزات الجديدة التي تأتي في إطار دمج تجربة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في تطبيق مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، أصبحت متاحةً للجميع.

وقالت فيسبوك: إن الميزة الجديدة الأولى التي أصبحت متاحةً لمستخدمي إنستاجرام هي ميزة (المشاهدة معًا) Watch Together. أما الميزة الثانية التي أُطلقت فهي سمات الدردشات التي تتيح للمستخدمين إضفاء طابع شخصي إلى المحادثات.

وذكرت فيسبوك في منشور على مدونتها أن الميزة الثالثة هي (وضع التلاشي) Vanish Mode التي ستتوفر قريبًا لإنستاجرام، والتي أعلنت الشركة قبل أيام أنها بدأت بإطلاقها لخدمتي مسنجر وإنستاجرام.