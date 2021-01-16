"فيسبوك" تطور نظاما باستخدام الذكاء الاصطناعي يتنبأ بتدهور حالة المريض بكورونا

طورت شركة ”فيسبوك“ بالتعاون مع جامعة نيويورك نظاما يعمل بالذكاء الاصطناعي قادرًا على التنبؤ، قبل أربعة أيام، في ما إذا كانت صحة مريض فيروس كورونا ستتدهور.

ونشر في هذا السياق موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

يدعي فايسبوك أنه صمم برنامجاً قادراً على التنبؤ بما إذا كانت صحة مريض فيروس كورونا ستتدهور أو ستحتاج إلى الأكسجين عن طريق مسح بالأشعة السينية للصدر.

من خلال العمل مع جامعة نيويورك (NYU) ، تقول شركة التواصل الاجتماعي إن النظام يمكنه حساب مثل هذه التطورات قبل أربعة أيام.

وقد قاموا معاً ببناء ثلاثة نماذج للتعلم الآلي لمساعدة الأطباء على الاستعداد بشكل أفضل مع استمرار ارتفاع الحالات في جميع أنحاء العالم.

تم تصميم نموذج لتنبؤ التدهور باستخدام صورة سينية واحدة للصدر ، وآخر يفعل الشيء نفسه ولكن من خلال سلسلة من صور الأشعة السينية والثالث يستخدم الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لأكسيجين إضافي والكمية التي قد يحتاجها المريض.

حافظ الفيروس التاجي على انتشاره القوي في العالم لأكثر من عام من بدايته في ووهان، الصين.

وقد تمّ تسجيل أكثر من 93 مليون حالة في جميع أنحاء العالم حوالي وحوالي مليوني شخص فقدوا حياتهم بسبب الفيروس.

ومع ذلك ، كان للولايات المتحدة العبء الأكبر مع أكثر من 23 مليون حالة وأكثر من 389,000 حالة وفاة.

مع استمرار الحالات في الارتفاع، يعمل العلماء وشركات التكنولوجيا على طرق مبتكرة لتحديد الأعراض قبل أن تتخذ منعطفاً قاتلاً.

لدى كل من فايسبوك وجامعة نيويورك خمسة باحثين عملوا على برنامج التنبؤ بالفيروس التاجي.

وقال المؤلفون في منشور نشر يوم الجمعة: “يمكن لنموذجنا باستخدام الأشعة السينية المتسلسلة للصدر التنبؤ بما يصل إلى أربعة أيام (96 ساعة) مقدماً ما إذا كان المريض قد يحتاج إلى المزيد من حلول العناية المركزة، متفوقاً بشكل عام على التنبؤات من قبل خبراء بشريين”.

وقد قام الفريق أولاً “بتجربة مسبقة” للنموذج باستخدام قاعدة بيانات عامة عن الأشعة السينية للصدر على MIMIC-CXR-JPG و CheXpert.ً

ثم تم تجربة النظام على الأشعة السينية للمصابين بفيروس كورونا في جامعة نيويورك والتي تضمنت ما مجموعه 26,383 صورة من 4,914 مريضاً ، مما سمح للنماذج بتسمية حالة المريض التي تزداد سوءاً قبل 24 أو 48 أو 72 أو 96 ساعة من الفحص المعني.

وأضاف الفريق: “استناداً إلى الدراسات التي أجريناها مع أخصائيي الأشعة في جامعة نيويورك لانغون ، فإن نماذجنا التي استخدمت تسلسلات صور الأشعة السينية تفوقت على أداء الخبراء البشريين في التنبؤ باحتياجات وحدة العناية المركزة وتنبؤات الوفيات ، والتنبؤات العامة للأحداث السلبية على المدى الطويل( حتى ساعات 96).

“إن القدرة على التنبؤ بما إذا كان المريض سيحتاج إلى موارد الأكسجين ستكون الأولى من نوعها ، ويمكنها أن تساعد المستشفيات بأن تقرر كيفية تخصيص الموارد في الأسابيع والأشهر القادمة.”

يشارك ويليام مور ، دكتوراه في الطب وأستاذ الأشعة في جامعة نيويورك لانغون هيلث، في بيان: “لقد تمكنا من إظهار أنه باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي هذه ، يمكن للصور الشعاعية التسلسلية للصدر التنبؤ بالحاجة إلى تصعيد الرعاية لدى المرضى الذين يعانون من كوفيد-19.”

“نظراً لأن كوفيد-19 لا يزال يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية، فإن القدرة على التنبؤ باحتياجات المريض لرفع مستوى الرعاية مثل إدخاله إلى وحدة العناية المركزة على سبيل المثال ستكون ضرورية للمستشفيات.”