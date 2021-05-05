“فيسبوك” تعلن عدد المشتركين في Workplace

تمكنت منصة “فيسبوك” التعاونية للمؤسسات Workplace من جذب 7 ملايين مشترك مدفوع حتى الآن، ما يشكل زيادة بنسبة 40 في المئة عن رقم شهر أيار الماضي البالغ 5 ملايين مشترك، علماً أنه تم إطلاق هذه الخدمة في عام 2016، وهي تضم شركات، مثل: سبوتيفاي وستاربكس، من بين عملائها.

وتعد Workplace بمثابة منصة تعاونية عبر الإنترنت تسهل العمل الجماعي والمراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الأخبار، ويمكن للشركات استخدامها كشبكة اجتماعية داخلية للتواصل مع موظفيها.

ولم توضح فيسبوك مقدار مساهمة Workplace في إيراداتها، لكن يتم احتساب الخدمة جنبًا إلى جنب مع أجهزة Oculus و Portal تحت تصنيف الأعمال الأخرى في نتائجها المالية.

وخلال الربع الأول من عام 2021، شكلت الأعمال الأخرى نحو 2.8 في المئة من عائدات فيسبوك، ويأتي الباقي من الإعلانات.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في تدوينة: لقد أنشأنا Workplace كإصدار داخلي من فيسبوك لتشغيل شركتنا الخاصة، وكان من المفيد جدًا أننا بدأنا بالسماح للمنظمات الأخرى باستخدامها أيضًا، وذلك بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.