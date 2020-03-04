فيسبوك تعلن عن تصميم جديد لـ”ماسنجر”

أعلنت شركة “فيسبوك” أمس الاثنين أنها ستبدأ بإصدار نسخة “أسرع وأصغر وأبسط” من تطبيق التراسل الفوري “مسنجر” على نظام “آي. أو. إس” المشغل لهواتف “أيفون” من “آبل”.

وأوضحت “فيسبوك”، التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، أن النسخة الجديدة من التطبيق ستُحمَّل أسرع بمقدار الضعف مقارنةً بالنسخة الحالية، كما أن حجمها لن يتعدى ربع حجم النسخة الحالية.

ومن المتوقع أن تُطلق النسخة الجديدة من “مسنجر” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربيرغ، في منشور، إن “النسخة الجديدة من مسنجر ستجعل المستخدمين يشعرون بأنها أسرع وأكثر استجابةً مقارنةً بالتطبيقات الأخرى التي يستخدمونها”.

من جهتها، قالت “فيسبوك” في تدوينة: “بغية الوصول إلى هذه المزايا في مسجر، أعدنا كتابة الشفرة الأساسية للتطبيق بالكامل”.

ومع ذلك، نبهّت الشركة على أن التصميم الأبسط الجديد للتطبيق سيأتي على حساب غياب بعض المزايا مؤقتاً، لكن الشركة لم تحدد المزايا التي ستُزال مؤقتاً.وشدد “فيسبوك” على أنها تعمل على إعادة تلك المزايا قريباً، لكنها لم تحدد جدولاً زمنياً لذلك.

وكان موقع TechCrunch التقني قد نشر يوم الجمعة الماضي تقريراً عن التصميم الجديد لتطبيق “مسنجر”، ظهر فيه أن الشركة تخلت عن تبويب “استكشف” Discover .

وكانت “فيسبوك” قد أعلنت عن إعادة تصميم تطبيق مسنجر في شهر أيار/مايو 2018. وتعهدت وقتئذ بجعل التطبيق أبسط.