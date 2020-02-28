“فيسبوك” تلغي مؤتمرها السنوي بسبب فيروس كورونا

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أعلن موقع ”فيسبوك“ إلغاء مؤتمر مطوريه السنوي F8، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتوضح هذه الخطوة غير المعتادة كيف يواصل تفشي مرض ”كورونا“ التأثير على عمليات أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وجاء قرار ”فيسبوك“ بعد إلغاء أحداث أخرى بما في ذلك Mobile World Congress 2020، كما تدفع المخاوف بشأن الفيروس، اليابان، على التفكير في إلغاء دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وانسحبت شركة ”فيسبوك“ إلى جانب شركتي ”سوني ومايكروسوفت“، من مؤتمر مطوري الألعاب في سان فرانسيسكو، بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد مؤتمر F8 للمطورين في 5 و 6 مايو المقبل، وفي العام الماضي استقطب الحدث أكثر من 5000 مطور ومبدع ورجل أعمال من جميع أنحاء العالم.

وبدلا من F8، قالت الشركة إنها تخطط لجمع المطورين في الأحداث المستضافة محليا ومقاطع الفيديو والمحتوى المباشر.

ويلقي أيضا مارك زوكربيرج، المؤسس المشارك لـ“فيسبوك“ والمدير التنفيذي، خطابا رئيسا في هذا الحدث، مما يتيح للشركة فرصة لإظهار كيف تتعامل الشبكة الاجتماعية مع أكبر مشكلاتها من الخصوصية إلى المعلومات الخاطئة.

وواجه موقع ”فيسبوك“ مزيدا من التدقيق من المشرعين والمنظمين بعد أن كشفت النقاشات في العام 2018 أن الاستشارات السياسية في المملكة المتحدة Cambridge Analytica حصدت البيانات من ما يصل إلى 87 مليون مستخدم دون موافقتهم.

وفي يوليو، كبدت لجنة التجارة الفيدرالية فيسبوك غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار بسبب انتهاكها لخصوصية المستهلكين.

وإلى جانب الأحداث التقنية، أثر فيروس كورونا أيضا على توفير العديد من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية التي يتم تصنيع الكثير منها في الصين.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إن شركته أوقفت عمليات البيع بالتجزئة في الصين كإجراء وقائي.

وقال فيسبوك في فبراير، إن فيروس كورونا سيؤثر على الأرجح على إنتاج سماعات الرأس الواقعية Oculus.