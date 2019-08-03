PARIS, FRANCE - MARCH 15: In this photo illustration, the logos of the messaging applications, WhatsApp, Instagram, Messenger and Facebook are displayed on the screen of an Apple iPhone on March 15, 2019 in Paris, France. Social media Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp have been affected by a global outage for nearly 24 hours on March 14, 2019 cutting virtual worlds to nearly 2.3 billion potential users. Facebook has explained the causes of malfunctions that have disrupted its networks in recent days. This failure is due to the "server configuration change" that has caused cascading problems Facebook is excused for the inconvenience caused to users and companies that are dependent on Facebook, Instagram or WhatsApp to run their business.(Photo by Chesnot/Getty Images)
تكنولوجيا وعلوم

فيسبوك “توحّد” تطبيقاتها.. وتعيد تسمية واتساب وإنستغرام

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أعادت فيسبوك تسمية تطبيقي واتساب وإنستغرام وإضافة اسمها في قرار يهدف إلى زيادة توحيد تطبيقات الشركة المطورة كخدمات استهلاكية منفصلة.

وكانت فيسبوك قد بدأت بإدخال تغييرات وميزات جديدة إلى واتساب وإنستغرام بعد حصولها عليهما، وتعيد الآن تسمية تطبيقات الرسائل الفورية الشهيرة مع إضافة اسمها.

واستحوذت فيسبوك على إنستغرام عام 2012 وعلى واتساب عام 2014، لكن العديد من مستخدمي هذه التطبيقات لا يدركون حتى اليوم أنهم جزء من إمبراطورية مارك زوكربيرج.

وقد بدأت الإضافة بالظهور لدى بعض المستخدمين، بحيث أصبحت الأسماء واتساب من فيسبوك (WhatsApp from Facebook)، وإنستغرام من فيسبوك (Instagram from Facebook).

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه شركة التواصل الاجتماعي تدقيقاً من المنظمين بشأن مشكلات الخصوصية ومع من تشارك معلومات المستخدمين.

وتُعد هذه خطوة كبيرة من فيسبوك لأنها سمحت سابقاً لواتساب وإنستغرام بالعمل وأن تكون علامات تجارية مستقلة، وكان لدى الشركات رؤساء تنفيذيون وتطبيقات ومواقعهم الإلكترونية ومبان وعناوين بريد إلكتروني خاصة بهم.

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وأبلغت الشركة موظفي واتساب وإنستغرام مؤخراً بالتغييرات وأن ملكيتها لكلا التطبيقين ستصبح أكثر وضوحاً، حيث إن منظمي مكافحة الاحتكار يبحثون في عمليات استحواذ فيسبوك على واتساب وإنستغرام.

وتستخدم منصة التواصل الاجتماعي العملاقة نمط تسمية مماثل لتطبيقاتها الأخرى، بما في ذلك مكان العمل (Workplace by Facebook)، والذي يُعد أداة تعاون وتواصل تربط الموظفين ببعضهم البعض عبر شبكة اجتماعية داخلية.

ويقال إن عملية إعادة التسمية تجري بشكل تدريجي وبدأت الشركة في إضافة اسمها إلى بعض نسخ تطبيق إنستغرام لنظامي أندرويد وآي أو إس.

ويعرض قسم “حول” الخاص بتطبيق واتساب في متجر غوغل بلاي لنظام أندرويد إعادة تسمية العلامة التجارية، بينما تعرض بعض نسخ تطبيق إنستغرام لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس عملية إعادة تسمية العلامة التجارية.

وقال متحدث باسم الشركة: “نريد أن نكون أكثر وضوحاً بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءًا من فيسبوك”.

يُذكر أن التقارير قد أفادت بنية شركة التواصل الاجتماعي دمج خدمات المراسلة الخاصة بها، واتساب وإنستغرام وماسنجر، بنهاية هذا العام أو أوائل عام 2020.

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