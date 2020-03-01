فيسبوك.. حتى الهواتف بكاميرا واحدة ستلتقط صور 3D

أعلن موقع فيسبوك، الجمعة، إتاحة نشر صور ثلاثية الأبعاد 3D لمستخدميه على حساباتهم باستخدام التطبيق، حتى لو لم تكن هواتفهم مزودة إلا بكاميرا واحدة.

ويعني التحديث الجديد أن مجموعة أكبر من الهواتف باتت قادرة على رفع الصور ثلاثية الأبعاد على الموقع.

وبحسب فيسبوك، فإن الصور ثلاثية الأبعاد بات من الممكن التقاطها باستخدام الكاميرا الأمامية للهاتف أيضا.

وأطلق فيسبوك خاصية التقاط الصور ثلاثية الأبعاد في أكتوبر 2018. وكان الأمر مقتصرا آنذاك على الهواتف الذكية المدعمة بكاميرتين أو أكثر.

واعتمدت التقنية السابقة على التقاط صور بكلتا الكاميرتين، ليعالجها الموقع بطريقته ويدمجها معا في صورة واحدة تبدو كما لو كانت عميقة.

وتستخدم التقنية الجديدة، المعتمدة على كاميرا واحدة، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والذي سيقدم تخيلا عن واقع الصورة بأبعادها الثلاثية.

وبحسب الموقع، فقد بات بإمكان هواتف آيفون من طراز 7 فما فوق، وأجهزة آندرويد الحديثة والتي لا تحمل سوى كاميرا واحدة، الاستفادة من الميزة الجديدة فور طرحها لجميع المستخدمين.