فيسبوك لن يفرض رسوماً على صنّاع المحتوى حتى هذا التاريخ

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، قبل مؤتمر آبل للمطوّرين أنّ الشّركة لن تفرض أي رسوم على صُنّاع المحتوى لمدة عامين على الأقل في ظل الجدل الكبير الّذي تواجهه شركة آبل بسبب رسومها على مطوّري التطبيقات، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال زوكربرغ: “عندما نسعى لأخذ حصة من الإيرادات، ستكون أقل من 30 في المئة من تلك التي تحصل عليها آبل وغيرها من الشركات”.

وأشار مؤسس فيسبوك في مدوّنة إلكترونية إلى أنّ الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات والمنتجات الإخبارية المستقلة المُرتقبة على فيسبوك ستكون مجانية لمنشئي المحتوى حتى العام 2023.

والجدير بالذّكر أنّ القلق المتزايد لدى صنّاع المحتوى يرتكز على التفاوت المتزايد في الدخل. ففي حين تحصل الشخصيات البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي على أرباح ضخمة، يكافع صغار المبدعين لكسب لقمة عيشهم.