فيفالدي يسهل إدارة العديد من علامات التبويب

أصدرت شركة فيفالدي تكنولوجيز النسخة 3.6 من متصفح الويب Vivaldi، التي تتضمن أسلوبًا فريدًا لإدارة الكثير من علامات التبويب، حيث يضيف المتصفح صفًا ثانيًا من علامات التبويب يسمى مجموعات علامات التبويب ذات المستويين.

وقدم متصفح Vivaldi الميزة للمرة الأولى كتجربة في شهر ديسمبر 2020، لكن يمكنك الآن الانغماس رسميًا في مجموعات علامات التبويب ذات المستويين.

ويعد إنشاء علامات التبويب المجمعة من مستويين أمرًا سهلاً مثل الضغط باستمرار على مفتاح الأوامر أو التحكم، وتحديد أي علامات تبويب تريد أن تكون في المجموعة، ومن ثم النقر بزر الفأرة الأيمن واختيار مجموعة علامة تبويب جديدة من القائمة المنسدلة.

ويمكنك أيضًا تحقيق التأثير نفسه عن طريق سحب علامة تبويب واحدة فوق أخرى، ويؤدي النقر فوق مجموعة علامات التبويب التي تم تكوينها حديثًا إلى إظهار الصف الثاني من علامات التبويب الموجودة بالداخل.

كما يمكنك إعادة تسمية مجموعة علامات التبويب وإغلاقها مرة واحدة من القائمة المنسدلة عبر النقر بزر الفأرة الأيمن أيضًا.

وباستخدام مجموعة علامات التبويب ذات المستويين، يمكن أن تعمل كل مجموعة بصفتها مساحة عمل مميزة بصريًا، وذلك بالرغم من العديد من المشاريع القائمة على المتصفح التي قد تكون لديك في وقت واحد.

ويمكن أن تكون وسيلة لتجميع علامات التبويب في نافذتك مع الحفاظ على ترتيب علامات التبويب ومنعك من فقدان الصفحة عندما تكون في حاجة إليها، أو يمكن أن تكون مجرد طريقة أخرى لتخزين المزيد من علامات التبويب.

ويتيح لك متصفح Vivaldi أيضًا وضع علامات تبويب على جوانب وأسفل نافذة المتصفح، وتعمل ميزة علامة التبويب الجديدة ذات المستويين في تلك الاتجاهات أيضًا.

وكان متصفح Vivaldi القائم على Chromium موجهًا نحو المستخدمين المحترفين منذ إنشائه، حيث إنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ومليء بالميزات ويبدو مميزًا عندما يتعلق الأمر بالخصوصية.

وتم إطلاق المتصفح مع ميزة تجميع علامات التبويب في عام 2016، وهو شيء لم يبدأ متصفح جوجل كروم بطرحه حتى عام 2020.

وإذا كنت تحب علامات التبويب على شكل شجرة، التي يمكن أن تتفرع وتتداخل داخل علامات التبويب الأخرى، فإن Vivaldi لديه هذه الميزة أيضًا.

وإذا كنت لا تريد استخدام مجموعات علامات التبويب ذات المستويين، فلا يزال بإمكانك استخدام المجموعة المضغوطة لتوفير بعض مساحة الشاشة، لكن يتعين عليك التمرير فوق المجموعة للتحقق من علامات التبويب الخاصة بها.

وكتب (جون فون تيتشنر) Jon von Tetzchner، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vivaldi: كشفنا النقاب في أول ظهور علني للمتصفح عبر الحواسيب المكتبية والمحمولة منذ ستة أعوام عن ميزة تجميع علامات التبويب وإدارتها معًا، ونقدم اليوم ميزة مجموعات علامات التبويب ذات المستويين لنقل وظائف علامات التبويب إلى المستوى التالي.