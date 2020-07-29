فيفو الصينية تكشف عن هاتفها الجديد بمواصفات قياسية

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أعلنت شركة فيفو الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي Y51s الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة، ويتمتع بمواصفات تنافسية أهمها دعم شبكات 5G وقوة البطارية وجودة الفيديو.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف Y51s الجديد يأتي بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع LCD وبدقة وضوح 2340 × 1080 بيكسل، كما أنه مجهز بكامير للسيلفى بدقة 8 ميجابيكسل وبثلاث كاميرات خلفية: الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل والثانية بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل، مع القدرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج سامسونج Exynos 880 مع مودم 5G، كما أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

ويمتاز الهاتف Y51s بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت، كما تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4500 مللى أمبير ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، مع فتحة شحن micro USB.

وأظهرت بيانات من شركة Canalys لأبحاث السوق، صادرة في أبريل/نيسان الماضي، تفوق شركة فيفو Vivo الصينية على نظيرتها سامسونج في مبيعاتها للهواتف ذكية في الهند، ثانى أكبر سوق فى العالم للهواتف الذكية بعد الصين، للمرة الأولى في الربع الأول من 2020.

وتضاعفت حصة فيفو من المبيعات إلى 6.7 مليون وحدة، أي ما يقرب من 20% من الحصة السوقية.

وأصبحت شركة فيفو بهذا الأمر تحتل المرتبة الثانية بعد شركة شاومى الصيينة التى تأتى حصتها ب 10.3 مليون وحدة، بحصة تمثل نحو 31%.

وتراجعت شحنات شركة سامسونج 14% إلى 6.3 مليون وحدة، لتصبح ثالث أكبر علامة تجارية قبل Realme وOppo في نسبة الاستحواذ على سوق الهاتف الذكية.