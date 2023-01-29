فيفو تتربع على عرش مبيعات الهواتف الذكية في الصين

سجلت مبيعات الصين من الهواتف الذكية تراجعا بنحو 13% على أساس سنوي في عام 2022 ليسجل القطاع أكبر انخفاض في عقد في ظل توخي المستهلكين الحذر في الإنفاق.

وذكرت شركة (آي.دي.سي) لأبحاث السوق، الأحد، إن إجمالي عدد الأجهزة التي تم شحنها بلغ 286 مليونا، انخفاضا من 329 مليونا العام السابق.

ووفقا لتقرير للشركة فإن هذا يعني أن إجمالي مبيعات 2022 كان الأدنى منذ عام 2013، كما كانت هذه هي السنة الأولى منذ ذلك الحين التي تنخفض فيها المبيعات السنوية لما دون 300 مليون.

فيفو الأولى

وكانت فيفو المصنعة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد العلامة التجارية الأكثر مبيعا على مدار العام، إذ بلغت حصتها السوقية 18.6%. إلا أن إجمالي شحناتها انخفض 25.1% على أساس سنوي.

وجاءت أونر في المرتبة الثانية بين أفضل العلامات التجارية مبيعا، وزادت شحناتها بأكثر من 34% إلا أن هذا جاء نتيجة أساس المقارنة المنخفض.

وجاءت شركة أبل في المرتبة الثالثة في 2022.

وألقت الضوابط الصارمة لمكافحة كوفيد في الصين بثقلها على الاقتصاد الذي تراجع العام الماضي لواحد من أسوأ مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن.

ويأتي تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الصين متماشيا مع أداء القطاع حول العالم. ووفقا لآي.دي.سي، وصلت شحنات الهواتف الذكية حول العالم إلى 1.2 مليار وهو أدنى مستوى منذ 2013 بما يعادل انخفاضا سنويا بأكثر من 11%.

تراجع الشحن الهواتف الذكية عالميا

ويعاني سوق الهواتف الذكية من انخفاض الشحنات حول العالم متأثرا بتضاؤل الإنفاق الاستهلاكي ومستويات التضخم المرتفعة.

وذكر تقرير صادر عن (IDC Smartphone Tracker) عن انخفض شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم للربع الرابع من عام 2022 إلى مستوى قياسي، حيث تقلص السوق بنسبة 18.3% إلى 300.3 مليون شحنة.

وواجهت جميع العلامات التجارية الخمس الكبرى انخفاضا مزدوج الرقم على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ويمثل الرقم الإجمالي أكبر انخفاض ربع سنوي.

وساهم الانخفاض الكبير في الشحنات في الربع الرابع في انكماش سنوي بنسبة 11.3% مقارنة بأرقام عام 2021.

ووفقا لموقع “gsmarena”، تم شحن إجمالي 1.21 مليار هاتف ذكي في عام 2022 مقارنة بـ1.36 مليار في عام 2021.

وقادت أبل السوق مرة أخرى مع 72.3 مليون شحنة وحصة سوقية 24.1% خلال الربع الرابع من عام 2022.

وجاءت سامسونج في المرتبة الثانية حيث تم شحن 58.2 مليون هاتف وحصة 19.4% من السوق.

وجاءت شاومي في المركز الثالث مع 33.2 مليون شحنة و 11% من السوق وشهدت الشركة أكبر انخفاض في الشحنات مقارنة بقيمها من الربع الرابع 2021 عند -26.3٪.

واحتلت أوبو المركز الرابع (25.3 مليون) بينما جاءت فيفو بالمركز الخامس (22.9 مليون).