فيفو تستعد لإطلاق أفضل هواتف أندرويد لهذا العام

من المقرر أن تطلق Vivo، هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم أنيق جدا ومواصفات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

وقد حصل الهاتف الجديد على هيكل يدخل في تركيبه البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للدمات والخدوش، وحصلت الواجهة الخلفية على تصميم أنيق مميز جدا، كما جاء الهيكل بحماية من الماء والغبار وفق معيار IP68.

أما شاشة الهاتف فأتت من نوع LTPO4 AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، تردها 144 هيرتزا، معدل سطوعها 517 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

ويضمن الاداء الممتاز للجهاز نظام تشغيل Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وحصلت كاميرته الأساسية على 4 عدسات بدقة (64+50+50+48) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.