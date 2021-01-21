فيفو تكشف عن أول جهاز لوحي "Vivo Pad"

أعلنت شركة ”فيفو“ الصينية موعد الكشف عن مجموعة من المنتجات التجارية خلال العام.

ومن المقرر أن تكشف الشركة النقاب عن vivo Pad، الخميس، بجانب هاتف vivo X60 Pro، بحسب موقع ”غيسمارينا“.

ومن المتوقع أن يكون ”Vivo Pad“ أول جهاز لوحي للشركة، ومع ذلك لم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل عن الجهاز اللوحي.

وهاتف ”vivo X60 Pro“ هو أول هاتف مزود بمعالج Exynos 1080 ثماني النواة من سامسونغ، ويحتوي الهاتف الذكي على 3 كاميرات خلفية، ويأتي بألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق المتدرج.

ويمتلك ”vivo X60 Pro“ حواف منحنية من الأمام، ومن المقرر تزويد الهاتف بعدسة بريسكوب في الخلف، كما سيتم دعمه بخاصية الثبات gimbal، التي قُدمت مع vivo X50 Pro.

ويحتوي هاتف ”vivo X60 Pro“ على مستشعر بريسكوب بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر رئيس بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر فائق الاتساع 13 ميجابيكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي 13 ميجابيكسل.

وتردد أن هاتف Vivo X60 سيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت، أما جهاز Vivo X60 Pro فسيأتي بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت.

ومن المقرر أن تكشف الشركة النقاب عن X60 Pro +، مساء الخميس، في الصين.