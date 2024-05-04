السبت 25 شوال 1445 ﻫ - 4 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"فيكتوريا شي" ناطقة رسمية للشؤون القنصلية بأوكرانيا.. أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 4 - مايو - 2024 9:31 صباحًا
A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء أن ناطقة رسمية أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي ستتولى من الآن فصاعدًا التعليق على الشؤون القنصلية من خلال قراءة نصوص سيكون معدوها بشرا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أنها “أنشأت للمرة الأولى في التاريخ شخصية رقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتولِّي مهمة التعليق رسميا على المعلومات القنصلية المخصصة لوسائل الإعلام”.

وأطلِقَ على هذه الصورة الرمزية اسم فيكتوريا شي، ويشير اسمها الأول إلى “انتصار” بلادها في الحرب ضد الغزو الروسي، فيما يعني اسم شهرتها الذكاء الاصطناعي باللغة الأوكرانية.

وقالت الناطقة الجديدة التي أعطيَت ملامح شابة خلاسية في أول ظهور لها عبر مقطع فيديو على يوتيوب “أنا شخص رقمي. وهذا يعني أن النص الذي تسمعونه لم يقرأه شخص حقيقي”.

وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية لوكالة فرانس أن البيانات “سيكتبها ويتحقق منها أشخاص حقيقيون”.

وأضاف “الذكاء الاصطناعي يساعدنا فقط في توليد الجزء البصري”.

وستنشر تصريحاتها المستقبلية على الإنترنت وتُتاح للصحفيين. وأشارت الوزارة إلى أنها لن تحل محل الناطق الرسمي باسمها، وهو إنسان، بل ستتولى فقط المواضيع القنصلية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن اختيار ناطقة رسمية مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي يهدف أيضا إلى “توفير وقت الوزارة وإمكاناتها”.

وأضاف “سيكون الدبلوماسيون الحقيقيون قادرين على أن يكونوا أكثر فعالية ويركزوا على مهمات أخرى”.

واستوحيت ملامح فيكتوريا شي من المغنية ونجمة وسائل التواصل الاجتماعية الأوكرانية روزالي نومبري، وهي مشاركة سابقة في النسخة الأوكرانية من برنامج تلفزيون الواقع “ذي باتشلور”، وهي من مواليد مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

"تسلا" تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية
العلماء مندهشون مما فعله حيوان الأورانغاتون.. كيف عالج جرحه؟
شركة هاي إمبلس الألمانية
شركة ألمانية تطلق صاروخا "وقوده الشمع" إلى الفضاء

الأكثر قراءة

تيك توك
توقيف طبيب في قضية "عصابة التيكتوكرز"
اختلاس مبلغ كبير من بنك موريتانيا المركزي
اختلاسات مالية في مصرف معروف.. والقضاء اللبناني يتحرك
حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو
الوضع خطير في النيجر.. قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية