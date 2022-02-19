فيلم شركة “أبل” يدخل في سباق جوائز الأوسكار

في حدث مثير للدهشة نوعاً ما, أعلنت شركة “أبل” الأميركية عن إعادة طرحها لفيلمها السينمائي, “كودا” من خلال عرضه مجاناً ‏للجمهور, بأاعتباره أول أفلامها الذي يدخل في سباق الترشيحات للفوز بجائزة أوسكار.‏

وبدءاً من الجمعة المقبل الموافق 25 فبراير/ شباط الجاري وحتى الأحد 27 فبراير، وفقا لموقع “إنغادجيت”,سيعرض فيلم “كودا” في جميع المدن الرئيسية في أمريكا ولندن.بحيث تدور أحداث فيلم “كودا” حول “روبي”، وهي طالبة في المدرسة الثانوية والعضو الوحيد القادر على السمع في عائلة أفرادها من الصم في غلوستر، ماساتشوستس, ويلعب بطولة فيلم “كودا” ممثلون صم في الحقيقة، ونال 3 ترشيحات أوسكار، منها “أفضل فيلم”، وجائزة “أفضل سيناريو مقتبس”، وأفضل ممثل مساعد لتروي كوتسور، وهو أول رجل أصم يرشح لأوسكار

وستتضمن العروض السينمائية الجديدة المجانية لفيلم “كودا” تسميات توضيحية من أجل المشاهدين الصم وضعاف السمع.

ويقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، في 27 مارس/ آذار المقبل، في مكانه المعتاد، مسرح دولبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.







