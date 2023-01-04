في الهند.. غوغل تحصل على حق الاستئناف ضد قرار تغريمها

وافقت محكمة استئناف الشركات الهندية -المعنية بنظر دعاوى الاحتكار- على بدء نظر استئناف شركة التكنولوجيا الأميركية “غوغل” ضد أمر هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الهندية.

ويقضي الأمر الهندي بتغريم غوغل بتهمة إساءة استغلال الوضع في سوق نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، حيث سيكون بدء نظر الاستئناف اليوم (الأربعاء 4-1-2023).

وأشارت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، الثلاثاء إلى أن غوغل قدمت الاستئناف ضد قرار هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار تغريمها 13.4 مليار روبية (162 مليون دولار) بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر لنظام التشغيل أندرويد.

وفرضت هيئة حماية المنافسة في الهند الغرامة على شركة “ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة سوء استغلال الدور المهيمن لنظام تشغيلها (أندرويد) من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الإلكتروني.

وقالت الهيئة في ذلك الوقت إن تطبيقات غوغل المثبتة سلفا ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث غوغل.

وأمرت اللجنة غوغل بإجراء تعديلات تشمل توفير القدرة على إزالة التطبيقات التابعة لمحرك البحث.

وتعد الهند -التي ستصبح رسميا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان- سوقا مهمة للنمو لـ”غوغل” وشركات وادي السيليكون الأميركية الأخرى، كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في البلاد.