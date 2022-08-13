في سماء واحدة.. القمر والمشتري يجتمعان معاً الاحد 14 أغسطس

سيظهر كوكب المشترى بشكل واضح فى السماء من وقت متأخر من مساء غدا الأحد 14 أغسطس\ آب، حيث يتفوق على كل شيء في السماء ما عدا القمر، وسيظل المشتري والقمر مرئيين بقية الليل، وسيصلان ذروتهما نحو الجنوب قبل الساعة الرابعة صباحًا بقليل، على ارتفاع أكثر من نصف المسافة من الأفق إلى النقطة العلوية مباشرة.

ووفقا لما ذكره موقع “Space”، فإن التوجه قبل الاثنين سيتغير بشكل ملحوظ، عندما يعبرون خط الزوال الجنوبي في تلك الساعة المبكرة، سيبدو كوكب المشتري وكأنه يتوهج مباشرة فوق القمر، وسيبدو أيضًا أنهما أقرب إلى بعضهما البعض مع تقلص الفجوة بين الاثنين إلى 3 درجات.

ولا تنس أقمار المشتري الأربعة الكبرى، التي اكتشفها جاليليو قبل 412 عامًا، إنها بمثابة متعة دائمة لعلماء الفلك الهواة ويمكن رؤيتها في أي تلسكوب وحتى منظار، حيث يدورون حول كوكب المشتري بسرعة كبيرة درجة أنهم يغيرون مظهرهم من ساعة إلى ساعة ومن ليل لآخر.

إذا قمت بتدريب تلسكوب على كوكب المشتري ليلة الأحد 14 أغسطس\ آب، فسترى في البداية قمرًا واحدًا (آيو) على جانب واحد من كوكب المشتري واثنان (جانيميد وكاليستو) على الجانب الآخر، لكن اليوم التالى سيظهر القمر الرابع (أوروبا) من خلف قرص المشتري، لينضم إلى جانيميد وكاليستو، ثم يوم الاثنين في الساعة 2:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيتلاشى آيو حيث يتم خسوفه بواسطة ظل كوكب المشتري.