استمع لاذاعتنا

في ظروف غامضة… اختفاء ثقب أسود عملاق

منذ 53 دقيقة
اختفاء ثقب أسود عملاق

اختفاء ثقب أسود عملاق

A A A
طباعة المقال

اشار موقع arxiv.org، الى اختفاء ثقب أسود كتلته أكبر من كتلة الشمس بـ 3-100 مليار مرة في مجرة Abell 2261 التي تبعد عن الأرض 2.7 مليار سنة ضوئية، في ظروف غامضة، كان من المفترض وجوده في مركز المجرة.

وذكر الموقع أن العلماء استخدموا في البداية مرصد شاندرا الفضائي للأشعة السينية في البحث عن مواد ساخنة، سقطت في الثقب الأسود تنبعث منها الأشعة السينية، ولكنهم لم يعثروا على أي شيء.
وحلل الباحثون في الدراسة الجديدة المزيد من البيانات، مع الأخذ بالاعتبار احتمال طرد الثقب الأسود من المجرة الأم، نتيجة اندماجها بمجرة ثانية. ومن المفترض نشوء ثقب أسود هائل نتيجة اندماج ثقبين، ما تتولد عنه موجة الجاذبية.

وقد لاحظ الباحثون وجود علامات غير مباشرة لاندماج ثقبين هائلين: أولا، نواة المجرة Abell 2261 أصبحت أكبر مما يتوقع لمجرة بهذا الحجم. وثانيا، المسافة من مركز المجرة إلى أقرب مجموعة كثيفة للنجوم تعادل حوالي ألفي سنة ضوئية. وهذه مسافة كبيرة تحدث عندما يبدأ ثقبان أسودان متقاربان في صد النجوم القريبة.

ولكن البيانات الجديدة مع المرصد شاندا، والمراقبة باستخدام التلسكوب الفضائي هابل، لم تكشف عن وجود الثقب الأسود نفسه. وهذا يمكن تفسيره، بأن الثقب الأسود يمتص المواد ببطء لذلك يبقى غير مرئي لعلماء الفلك، أو أنه “هرب” بعيدا عن مركز المجرة، وذلك بحسب “لينتا. رو”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    ايفون
    ثغرة في iMessage أدت لاختراق هواتف آيفون الخاصة بعشرات الصحفيين
    شركة "شاومي"
    هاتف خرافي من شاومي … شاشة محيطية ملتفة ومجموعة كاميرات منبثقة
    ذراع آلية
    بالفيديو: إليكم أرخص ذراع آلية في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القرين "تعبيرية"
    القرين هذا ما قد يسببه لك.. فكيف تسيطر عليه ويسيطر عليك؟
    كورونا في بريطانيا
    رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
    حرمان الدول الفقيرة من لقاح كورونا يعتبر كارثة
    هل يؤثر لقاح فيروس كورونا على الخصوبة؟