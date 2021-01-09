في عام الإغلاق الكبير.. متجر آبل يحقق أعلى نسبة في المبيعات

استطاعت شركة آبل أن تحقق رقماً قياسياً في إيرادات تطبيقات متجرها الإلكتروني خلال العام الماضي 2020، حيث ذكرت تقارير قناة CNBC أن متجر ابل قد حقق إيرادات تزيد عن 64 مليار دولار العام الماضي، حيث سجل زيادة بنسبة 28٪ عن 50 مليار دولار التي جمعتها واجهة متجر iOS الرقمية في عام 2019، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 3.1٪ عن عائدات عام 2018 البالغة 48.5 مليار دولار.

وترجع هذه الزيادة إلى الوباء العالمي الذي دفع المستخدمين إلى إدارة العمل من المنزل، كما انتقل الأطفال إلى التعلم عن بعد وتثبيت تطبيقات معينة من متجر التطبيقات. وعلاوةً على ذلك، تم تثبيت العديد من التطبيقات والألعاب التي ساعدت كل من الأطفال والبالغين في التغلب على الملل، مثل تطبيق TikTok الشهير.

يعد App Store جزء من قسم خدمات أبل الذي سجل زيادة في الإيردات أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق في عام 2020. وقد ساعد ذلك الشركة على تحقيق هدفها الرئيسي الذي يتمثل في مضاعفة إيرادات الخدمات من 25 مليار دولار إلى 50 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية.

ويضم قسم الخدمات كلاً من متجر App Store و خدمة الدفع Apple Pay و AppleCare+ و خدمة Apple Music و خدمة Apple News + وخدمة بث الألعاب Apple Arcade و خدمة ابل السحابية iCloud و Apple TV + و Fitness + و Apple Books وغيرها من الخدمات.

ولقد حقق قطاع الخدمات في شركة ابل نمو بنسبة 16٪ خلال العام الماضي وهو ما يصل إلى إلى 53.7 مليار دولار في المبيعات، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى بنسبة 15٪ في العام المقبل.