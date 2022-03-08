الثلاثاء 5 شعبان 1443 ﻫ - 8 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في يومها العالمي.. “غوغل” يعايد المرأة بطريقة مميزة

منذ 8 ثواني
شعار غوغل

شعار غوغل

A A A
طباعة المقال

احتفل عملاق محركات البحث “غوغل”، اليوم الثلاثاء، بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الـ8 من آذار.

وزينت الصفحة الرئيسية لـ”غوغل” مجموعة من الرسوم التي تمثل طيفاً من النساء من شتى أرجاء العالم، تتوسطها الكرة الأرضية.

وعلى سبيل المثال، ظهرت سيدة ترتدي الحجاب في إشارة إلى المسلمات، كما جسد رسم لسيدة ترتدي أسوار على الرقبة النساء في إشارة إلى النساء الآسيويات اللاتي يعيشن في دول مثل ميانمار وهكذا.

وعندما يقرّب المستخدم الفأرة من مجموعة الرسوم تظهر له ملاحظة “يوم المرأة العالمي في 2022”.

ولدى النقر على الرسوم تظهر شرائح رسوم متحركة متتالية تظهر دور المرأة في الزراعة والطب وغيرها من المهن التي برعت فيها النساء وخدمت فيها البشرية.

ويحتفل العالم في 8 آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، واحتفلت الأمم المتحدة بأول يوم دولي رسمي للمرأة في 8 مارس خلال السنة الدولية للمرأة في عام 1975.

ويعد اليوم الدولي للمرأة مناسبة للاحتفال بالتقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويشكل أيضا فرصة للتفكير النقدي في تلك الإنجازات، والسعي إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يقول موقع “اليونسكو”.

غوغل يحتفل بالمرأة

غوغل يحتفل بالمرأة

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار آبل
    “آبل” تعلن تأجيل اصدار أقوى اجهزة الكمبيوتر الى عام 2023
    مايكروسوفت
    خطوات عن كيفية حماية حسابك على مايكروسوفت
    ساعة "فيت بيت" التي تم سحبها من الأسواق
    كارثة تجارية.. ساعة “غوغل” الذكية تسبب حرائق في اليد!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني
    بالفيديو: إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني… “بيروت حرّة إيران برا”
    ماذا يحدث لجسمك إذا خلدت الى النوم مرتديا جواربك؟