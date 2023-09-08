قائمة مشاركة لـYouTube أكثر دقة على سطح المكتب والهاتف المحمول

يعد YouTube أحد أكثر التطبيقات الترفيهية شهرة في العالم، على الرغم من أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الخدمة المملوكة لشركة غوغل لتقييد أدوات حظر الإعلانات بشكل صارم لم تكن شائعة. على الرغم من هذه النكسات، يواصل YouTube إضافة ميزات جديدة تهدف إلى تحسين قابلية الاستخدام العامة من وقت إلى آخر، وقد لفتت انتباهنا ميزة أخرى هذا الأسبوع، مع تجديد قائمة المشاركة المخيفة أخيرًا، وفق ما ورد في موقع Android Police.

في شكله الحالي، تؤدي محاولة مشاركة YouTube من خلال زر المشاركة الموجود على إصدار الويب للجوال إلى فتح قائمة مشاركة تظهر من الأسفل. ولكن بفضل خبير الأندرويد مشعل الرحمن، يعمل يوتيوب على تحويل قائمة المشاركة هذه إلى خيار عائم. ويبدو أن لقطات الشاشة التي شاركها الخبير تم التقاطها باستخدام هاتف قابل للطي، مما يوضح واجهة المستخدم الجديدة في كل من الأشكال المطوية وغير المفتوحة.

بينما يتم تغيير موضع الشريط العائم إلى منتصف الشاشة عندما تكون الشاشة مفتوحة، ويستمر عرض قائمة المشاركة في الجزء السفلي من الشاشة عندما تكون في اتجاه عمودي، وإن كان ذلك بطريقة مرتفعة قليلاً مقارنة بالتنفيذ الحالي. ويشير خبير الأندرويد كذلك إلى أن هذه القوائم العائمة تدعم التمرير الأفقي لخيارات المشاركة المتاحة. وقد يكون هذا مرتبطًا بدفعة أوسع من جانب غوغل لتنفيذ ورقة مشاركة موحدة عبر Android، ربما مع Android 14.

في وقت سابق من هذا العام، تم العثور على الشركة وهي تجرب نسخة مخفية من قائمة مشاركة Android 13 ولكن في شكل خط رئيسي كقائمة طعام. بعبارات بسيطة، سيسمح هذا بتحديث قائمة مشاركة Android بشكل مستقل من خلال خدمات Google Play، مما يؤدي إلى تغيير وإصلاحات أسرع من المعتاد.

ويبدو أن قائمة المشاركة الجديدة على YouTube مرئية لعدد قليل من الأفراد في الوقت الحالي، بما في ذلك خبير الأندرويد مشعل الرحمن وعضو واحد على الأقل في قائمة AP، مما يشير إلى إصدار أوسع في المستقبل القريب.