قابل للانحناء ... سوار ذكي من آبل بتقنية المفصلات

طورت عملاقة التكنولوجيا ”آبل“ الأمريكية سوارا ذكيا يعمل بتقنية المفصلات، ليصبح أكثر مرونة وقوة من ذي قبل ويمنح مظهرًا سلسًا. وقد يكون من المفيد في هذا السياق الإشارة إلى عزم ”أبل“ الذهاب بهذه التقنية خطوة أخرى إلى الأمام، بعد ظهور طلب براءة اختراع تم الكشف عنه حديثًا، يؤكد أن ”أبل“ تبحث عن طرق لجعل مفصلات الأجهزة أكثر ثقة، مع عدم زيادة حجمها.

وفي طلب براءة الاختراع، تقترح ”أبل“ أنه يمكن استخدام التقنية المطورة في جميع منتجاتها من ”الأيفون“ إلى مكبرات الصوت، لكن محتوى براءة الاختراع يركز على الأساور الذكية أو ما يسمى بـ ”أجهزة الأصابع“.

يقول طلب براءة الاختراع: ”قد تحتوي الأجهزة الإلكترونية على أجزاء متصلة بمفصلات، إذا لم يتم توخي الحذر، فقد تكون هياكل المفصلات ضخمة وضعيفة وعرضة للانزلاق“.

وتقترح ”أبل“ أن ”استخدام الألياف المركبة من شأنه تقليل حجم المفصلات مع تحسين أدائها“، ويشدد طلب براءة الاختراع على أن هذا يمكن أن ينطبق أيضًا عندما يحتوي الجهاز على أكثر من مفصلة واحدة، والتي يمكن أن تكون إشارة إلى بعض التصميمات المقترحة لأجهزة الأيفون القابلة للطي.

كما ألمحت براءة الاختراع إلى تطوير مفصلة من الألياف المركبة، تكون مناسبة للأجهزة ذات الأحجام المختلفة، وتسمح للأجزاء بالدوران باتجاه أو بعيدًا عن بعضها البعض حول محورها، وبينت أيضًا أنها ”قد تساعد أجزاء من المفصلة في الإمساك بجوانب إصبع المستخدم عند تثبيت الجهاز على إصبعه“.

ويهدف طلب براءة أبل إلى تغطية جوانب عدة من الاستخدامات والاختلافات الممكنة التي تقترحها، لكنها تشير خصيصًا إلى أنه يمكن استخدام التصميم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية، وغير ذلك من مختلف أدوات التقنية الحديثة.