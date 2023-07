"قاتل الآيفون".. مواصفات Nothing Phone 2

قامت شركة Nothing بالإعلان عن أول هاتف ذكي لها Nothing Phone 1 في 2022، والذي يأتي من الشركة التي أسسها Carl B المؤسس المشارك لـ One Plus المميزة، والذي يقدم تصميمًا جديدًا على خلفية الهاتف والعديد من المواصفات القوية من حيث المواصفات الداخلية الخارجية، ويعتبر هاتفًا من الفئة المتوسطة.

هاتف “Nothing Phone 1” الذي وصف حينها بـ”قاتل الآيفون”، فهو ومن خلال مواصفاته الثورية، ضخ “دما جديدا” في سوق الهواتف، مسجلا مبيعات وصلت إلى مليوني وحدة، حسب شركة “Nothing” المصنعة له.

ومنذ أيام، تم الإعلان عن ولادة الجيل الثاني من “قاتل الآيفون” الذي يحمل اسم “Nothing Phone 2” ويأتي بمواصفات أقوى من النسخة الأولى.

تحفة فنية مضيئة”

يقول المحلل والكاتب المختص بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ألان القارح، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “هاتف Nothing Phone 2 الجديد، يأتي بمواصفات ممتازة”، ويشرح:

-“إنه مصنوع من الألمنيوم والزجاج، وهو صديق للبيئة حيث يمكن تدوير مكوناته”.

-“يكسر الهاتف النمط السائد في صناعة الهواتف، من خلال واجهته الخلفية الفريدة من نوعها، التي تحمل اسم Glyph Interface التي تحول Nothing Phone 2 إلى تحفة فنية مضيئة”.

-“الجزء الخلفي من الهاتف الجديد يحتوي على 33 نطقة منفصلة مزودة بمصابيح LED، تسمح للمستخدمين ومن خلال وميضها بمعرفة هوية المتصل وحالة الشحن، كما تتيح لهم الحصول على معلومات عن إشعارات التطبيقات التي يتلقونها”.

المعلومات عن بُعد

ويشرح القارح تقنية جديدة يتمتع بها الهاتف المنتظر، قائلا:

– “الفلسفة التي تم تصميم Nothing Phone 2 بناء عليها، تقضي بوصول المستخدمين للمعلومات عن بُعد، ومن نظرة واحدة دون التحديق المستمر في الشاشة”.

-“يمكن تخصيص مصابيح LED في الخلفية الشفافة للهاتف، لتومض بنمط رسومي فريد لكل جهة اتصال، ولكل إشعار من تطبيق”.

-“الشاشة الأمامية مصممة لتظهر التطبيقات بشكل مريح للعين، وتتيح الوصول إلى الوظائف الرئيسية دون الحاجة لفتح التطبيقات”.