قبل حذف حسابك من فيسبوك … هكذا تنقل صورك ومقاطع الفيديو

إذا كنت تفكر في حذف حساب (فيسبوك) الخاص بك – لأي سبب من الأسباب – فإن عملية الحذف نفسها سهلة للغاية، ولكن أصعب شيء ستقابله هو كيفية نقل مقاطع الفيديو و الصور التي قمت بنشرها سابقًا قبل حذف حسابك نهائيًا.

لذلك سنستعرض اليوم كيفية نقل الصور ومقاطع الفيديو من فيسبوك قبل حذف حسابك نهائيًا:

أولًا: كيف تقوم بنقل الصور ومقاطع الفيديو:

أتاحت (فيبسوك) في نهاية عام 2019 أداة تُسهل على المستخدمين تصدير جميع الصور ومقاطع الفيديو إلى خدمات التخزين السحابية، حيث تعتبر الأداة جزء من (مشروع نقل البيانات) Data Transfer Project الذي أُعلن عنه في عام 2018.

وهو جهد تعاوني يضم بعض أكبر شركات التقنية مثل: آبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، ويهدف المشروع إلى تسهيل نقل ملفات وبيانات المستخدمين وتبادلها عبر خدمات هذه الشركات بسهولة لتسهيل المهمة على المستخدم لنقل الصور والفيديوهات الخاصة به بين خدمات هذه الشركات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك تعتبر الأداة محاولة من شركة فيسبوك لاسترضاء بعض السياسيين والمنظمين الذين يتطلعون إلى تفكيك الشركة، وعملت الأداة في البداية مع خدمة (Google Photos) فقط، ولكن الآن أصبحت تعمل أيضًا مع خدمات التخزين السحابية (Dropbox)، و (koofr)، و (Backblaze).

لاستخدام الأداة في تصدير الصور والفيديوهات من حسابك في فيسبوك إلى حسابك في خدمة (Dropbox)، اتبع الخطوات التالية:

ملاحظة سريعة قبل البدء: تتيح لك الأداة تصدير نوع وسائط واحد فقط في كل مرة، بمعني يمكنك نقل الصور فقط ثم تكرار العملية لنقل مقاطع الفيديو.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في فيسبوك عبر الويب أو تطبيق الهاتف.

اضغط على السهم المتجه للأسفل في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية في إصدار سطح المكتب، أو الأسطر الثلاثة في أسفل الشاشة في تطبيق الهاتف لفتح القائمة الرئيسية.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings & Privacy، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

في النافذة التالية التي تظهر لك، اضغط على علامة تبويب (معلوماتي في فيسبوك) Your Facebook Information في الجهة اليسرى من الشاشة.

ستظهر لك عدة أقسام في الجهة اليمنى من الشاشة، اضغط على قسم (نقل نسخة من الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بي) Transfer a Copy of Your Photos or Videos.

أدخل كلمة المرور إذا طُلبت منك ذلك، ثم اضغط على خيار (متابعة) Continue.

في الشاشة التالية التي تظهر لك، ضمن الخطوة الأولى اختر هل تريد تصدير (الصور) Photos، أو (مقاطع الفيديو) Videos.

ضمن الخطوة الثانية، اضغط على السهم المتجه للأسفل بجوار خيار (اختيار الوجهة) Choose Destination، ثم حدد خدمة التخزين السحابية التي تريدها – سنختار خدمة (Dropbox) – ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

سيتم تحميل صفحة جديدة تطالبك بالسماح للأداة بالوصول إلى حسابك في (Dropbox)، اضغط على خيار (سماح) Allow.

في النافذة الجديدة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تأكيد النقل) Confirm Transfer.

الآن سيبدأ نقل جميع الصور التي قمت بتحميلها في فيسبوك إلى حسابك في (Dropbox)، وسيظهر لك عبارة (جارى العمل) In Progress، في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، وتذكر: سيقوم فيسبوك بإرسال إشعار إليك عند اكتمال النقل.

بعد اكتمال عملية النقل، سيتم حفظ الصور التي قمت باستيرادها في مجلد جديد في حساب (Dropbox) الخاص بك، وللعثور عليها، اتبع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى حسابك في (Dropbox).

في الجهة اليسرى من الشاشة الرئيسية، اضغط على علامة التبويب (كل الملفات) All Files، ثم افتح مجلد (التطبيقات) Apps.

افتح مجلد (نقل بيانات فيسبوك) Facebook Data Transfer.

افتح مجلد (نقل الصور) Photo Transfer لتصفح الصور التي تم نقلها من فيسبوك، مرتبة حسب الألبوم، مثل: ألبوم لصور الغلاف، والصور التي قمت بتحميلها عبر الهاتف الذكي، وصور الحساب الشخصي.

ثالثًا: كيفية حذف حسابك في فيسبوك:

الآن، بعد أن تأكدت من نقل الصور ومقاطع الفيديو من حسابك في فيسبوك، يمكنك البدء بعملية حذف الحساب، ولكن إذا كنت تريد حذف حساب فيسبوك نهائيًا، فهناك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل البدء، ويمكنك معرفتها ومعرفة خطوات الحذف خطوة بخطوة من خلال الاطلاع على مقال: كيف يمكنك حذف حساب فيسبوك نهائيًا؟.