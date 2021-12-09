قرار صادم من غوغل لمستخدمي آيفون.. إليكم التفاصيل

أفادت شركة غوغل، اليوم الخميس، بأن سماعات الرأس المزودة بمساعدها الصوتي “Google Assistant” لم تعد تعمل مع أجهزة أبل الجوالة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا يعني أن المستخدم، الذي يمتلك جهاز آيفون أو آيباد، لا يمكنه إعطاء أوامر للمساعد الصوتي “Google Assistant” عند الضغط على الزر أو سطح المستشعر المخصص له بسماعة الرأس.

ولم تعلل غوغل سبب إقدامها على هذه الخطوة، مشيرة إلى أن المستخدم، الذي يرغب في استعمال مساعدها الصوتي مع سماعة الرأس، يتعين عليه استخدام هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد.

وظائف جديدة لمساعد أمازون

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أمازون الأمريكية عن إطلاق وظائف جديدة لمساعدها الصوتي Alexa.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن المساعد الصوتي Alexa يمكنه الآن التعرف على إشارات التنبيه الصادرة عن الأجهزة المنزلية مثل الغسالة الأوتوماتيكية وغسالة الصحون عند الانتهاء من عملها، ثم لفت انتباه المستخدم إلى ذلك.

كما يمكن للسماعات الذكية Echo و Echo Dot التعرف على وجود أشخاص في الغرفة عن طريق الموجات فوق الصوتية ولفت انتباه المستخدم إلى ذلك عبر المساعد الصوتي Alexa.

كما يستطيع المساعد الصوتي Alexa الآن طلب الأدوية من صيدلية أمازون وتقديم معلومات حول كيفية تعاطي الدواء.

ومن الوظائف الجديدة أيضا فتح تطبيق TikTok بواسطة أمر صوتي وإجراء محادثات بواسطة Echo Show 10.