قرار صادم من ميتا.. حذف خدمات NFT من فيسبوك وانستغرام

في الوقت الذي أصبحت فيه الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، أعلنت شركة ميتا الأمريكية العملاقة عن قرار صادم لمستثمري NFT، التي أصبحت كأحد الأصول الرقمية الثمينة.

وقررت “ميتا” حذف خدمات NFT نهائيا من منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لها “فيسبوك” و”إنستغرام”، معتبرة أنها لم تعد تمثل أولوية.

وخدمة NFT على “فيسبوك” و”إنستغرام” كانت تتعلق بإثبات ملكية أي أصل رقمي على المنصتين.

“لم تعد أولوية”

وقال ستيفن كاسرايل، المدير المسؤول عن منصة فيسبوك في شركة ميتا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن هذه الخطوة جزء من التحرك المستمر للتركيز على الأولويات.

وأضاف “نحن بصدد إنهاء الرموز غير القابلة للاستبدال في الوقت الحالي، للتركيز على طرق أخرى لدعم المبدعين والشركات والأفراد”، وهو ما يعني بوضوح أن تقنية “NFT” لم تعد تمثل أولوية بالنسبة لشركة ميتا.

ومن بين خطوات أخرى سيتم حذف خيار مبادلة “NFT” عبر إنستغرام وفيسبوك خلال الأسابيع المقبلة، بحسب تصريحات متحدث باسم ميتا لموقع ذا فيرج الإخباري.

“نهاية الضجيج”

ويعد القرار بمثابة إشارة إلى تضاؤل الضجيج المحيط بخدمة الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.

وأصبحت الرموز غير القابلة للاستبدال شائعة بشكل خاص في عالم الفن، حيث تم استخدامها كدليل على ملكية عمل فني رقمي.

ووصل الضجيج حول الرموز غير القابلة للاستبدال إلى ذروته منذ عامين عندما تم بيع عمل فني رقمي باستخدام هذه الرموز بأكثر من 69 مليون دولار.

والرمز غير القابل للاستبدال هو وحدة بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجل رقمي (سلسلة الكتل).

ويمكن استخدام هذه الرموز لتمثيل العناصر القابلة للاستنساخ بسهولة مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات صوتية وأنواع أخرى من الملفات الرقمية لتصبح عناصر فريدة (مماثلة لشهادة الأصالة)، وذلك باستخدام تقنية البيانات التسلسلية لإنشاء إثبات ملكية مؤكدة وعامة.