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قرار مرتقب لبايدن يتعلق بالعملات الرقمية

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 8:50 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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يعتزم البيت الأبيض إعلان أمر تنفيذي بشأن العملات المشفرة في وقت مبكر قد يكون خلال الشهر المقبل، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر على صلة بالأمر، أن إدارة “جو بايدن” ستكلف العديد من الوكالات الفيدرالية بتقييم المخاطر والفرص التي تشكلها الأصول الرقمية.

وأجرى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بالفعل محادثات متعددة بشأن الخطة والتي سيتم تقديمها إلى “بايدن” خلال الأسابيع المقبلة.

ولا تضع القوانين الأمريكية الحالية إطارا شاملا للأصول الرقمية أو تنظيم تبادل العملات المشفرة، وهو ما دعا لجنة الأوراق المالية والبورصات للدعوة بشكل متكرر لفرض المزيد من الرقابة على سوق العملات المشفرة.

ويأتي التركيز المتزايد من جانب إدارة “بايدن” على العملات المشفرة في الوقت الذي يعاني فيه السوق من خسائر حادة مؤخرًا، حيث هبطت عملة البيتكوين دون مستوى 34 ألف دولار مقارنة بمستوى قياسي قرب 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي.

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