السبت 19 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
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قرار من غوغل بشأن شبكة ترامب الاجتماعية "تروث سوشال"

منذ دقيقتين
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أفادت شركة “غوغل” بأنّها سمحت لمنصّة التواصل الاجتماعي “تروث سوشال” التي أسّسها الرئيس الأميركي الأسبق “دونالد ترامب” بعرض تطبيقها على “بلاي ستور”، متجر تنزيل التطبيقات على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.

وقالت الشركة إنّها أصدرت هذا القرار بعدما وافقت “تروث سوشال” على الالتزام بسياساتها المتعلّقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعدها مثل “التحريض على العنف”.

وأشارت غوغل الى أنّ المنصّة قامت بتحديث تطبيقها بما يتّفق وسياسات “غوغل بلاي” لجهة حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصّة.

وكانت غوغل قد أعلنت في نهاية آب أنّ تطبيق “تروث سوشال” غير مرحّب به في بلاي ستور إلى أن يلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة.

وقالت الشركة إنّها أخطرت “تروث سوشال” في 19 آب بأنّ تطبيقها ينتهك سياسات متجر “بلاي”، ويتطلّب “أنظمة فعّالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون”.

ووفقاً لشركة التكنولوجيا، فإنّ التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى لتضمّنه تهديدات جسدية وعنيفة.

و”تروث سوشال” هو مشروع ترامب للردّ على منصّات مثل “تويتر” التي حظر عليها بعد هجوم حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في كانون الثاني 2021.

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