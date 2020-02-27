تكنولوجيا وعلوم

قرار من فيسبوك بسبب “فيروس كورونا”

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أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، أنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.

وأسفر فيروس كورونا، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.

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ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته، لا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارا مفبركة.

وقال متحدث باسم الشركة إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل “أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100 بالمئة” لن يُسمح بنشرها.

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