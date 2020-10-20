قريباً… “إنستغرام” منصة للتجارة الإلكترونية

كشف موقع “إنغادجيت” التقني، أن تطبيق انستغرام يستعد لكي يصبح متجراً شاملاً للتجارة الإلكترونية والمحتوى، وبأن تطبيق التراسل المصور المملوك لفيسبوك، يختبر حالياً تقنية جديدة وصفت بأنها ستكون “مثالية” لأصحاب الشركات والعلامات التجارية.

وبحسب الموقع، يبدو ان إنستغرام يختبر تقنية رسائل “خدمة العملاء” لأصحاب العلامات التجارية والشركات، وسيتم من خلال تلك التقنية ربط ممثلي خدمة العملاء المباشرين بالطلبات أو الاستفسارات الشائعة التي يتلقونها عبر إنستغرام، لتخفيز عمليات الشراء والطلب عبر التطبيق.

وستتيح واجهة برمجة التطبيقات للعلامات التجارية التعامل مع الرسائل من مختلف جوانب إنستغرام، مثل المتاجر والقصص، في مكان واحد، كما سيكون أصحاب العلامات التجارية والشركات قادرين أيضًا عبر تلك التقنية على دمج إنستغرام في أنظمة إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم، وسيسمح لهم ذلك، على سبيل المثال، برؤية سجل طلبات العميل جنبًا إلى جنب مع الرسائل الواردة منهم.

وكانت “فيسبوك” قد فعّلت تلك التقنية عبر تطبيق “ماسنجر” منذ عام 2016، وتسعى حاليا لأن تمتد تلك الميزة إلى تطبيقها الآخر “إنستغرام”.

وكان إنستغرام قد أدخل سلسلة من التحديثات الجديدة في عام 2020 التي وسعت مزايا #التجارة الإلكترونية الخاصة به، بما في ذلك إضافة واجهات المتاجر الافتراضية، والسماح للمبدعين ببيع منتجاتهم الخاصة، والتسوق على انستغرام Live.

كما اتاح مؤخراً للمبدعين والعلامات التجارية القدرة على الإشارة للمنتجات الموجودة على IGTV باستخدام أزرار التسوق، الأمر الذي سيسمح للمستخدمين بشراء المنتجات داخل التطبيق مباشرةً من خلال انستغرام Checkout، والتي يطلق عليها اسم tags، وستقدم الشركة نفس الإمكانات إلى Reels، المنافسة لـ “تيك توك” في وقت لاحق من هذا العام.