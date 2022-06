قريباً… الأرض ستفقد “قمرها الثاني” إلى الأبد!

أعلن العلماء أن “القمر الثاني” للأرض سيقترب من الكوكب هذا الأسبوع، قبل أن ينجرف بعيدا في الفضاء، ولن يُرى مرة أخرى.

وأطلق علماء الفلك اسم “القمر الثاني للكوكب”، بشكل غير رسمي، على الجسم الغامض 2020 SO، وهو جسم صغير سقط في مدار الأرض في منتصف المسافة تقريبا بين كوكبنا والقمر في ايلول 2020.

وتُعرف الأقمار الصناعية المؤقتة مثل هذه باسم الأقمار الصغيرة (minimoons)، على الرغم من أن تسميتها بالقمر مخادعة بعض الشيء في هذه الحالة، حيث أنه في كانون الاول 2020، علم باحثو ناسا أن الجسم ليس صخرة فضائية على الإطلاق، بل بقايا صاروخ معزّز في الستينيات شارك في مهمات القمر الأمريكية Surveyor.

NEO object 2020 SO has been captured by Earth's gravity and on Feb 2, 2021 will fly at 0.59 LD (226,000 km). The temporary Earth's mini-moon (actually the upper stage of the 1966 failed Surveyor 2 mission) will say goodbye to get to an heliocentric orbit https://t.co/1BxYHLT6Mu pic.twitter.com/XLr8ta1Yrm

