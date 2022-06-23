قريباً.. بطاقة microSD بسعة تخزين 1.5 تيرابايت!

أعلنت شركة Micron للتو عن بطاقة microSD بأعلى سعة تخزين في العالم، والتي تتميز بسعة تخزين هائلة تبلغ 1.5 تيرابايت. يطلق على البطاقة i400 microSD وهي تتمتع بسعة تخزين قصوى تصل إلى 1.5 تيرابايت، وهي مساحة تخزين إضافية للأجهزة الإلكترونية التي تدعم إمكانية توسيع الذاكرة عبر فتحة بطاقة microSD.

على الرغم من أن معظم الهواتف الذكية الحديثة لا تدعم هذه الإمكانية، إلا أنه لا يزال هناك عدد من التطبيقات الأخرى. تمكنت Micron من تحقيق قدرة تحطيم الأرقام القياسية باستخدام تقنية 176 layer NAND ثلاثية الأبعاد، وهي أيضًا نفس التقنية المستخدمة في محركات أقراص الحالة الثابتة. بمعنى آخر، هذا يعني بشكل أساسي أن خلايا الذاكرة مكدسة فوق بعضها البعض بنمط ثلاثي الأبعاد.

ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضًا أن بطاقة الذاكرة الجديدة من المحتمل أن يكون لها سعر مرتفع إلى حد ما في البداية، وهو ما ينطبق عادةً على معظم التقنيات الجديدة التي تحطم الأرقام القياسية. ولكن، هذا يعني أيضًا أن إصدارات الجيل السابق ذات سعة 1 تيرابايت ستكون بأسعار معقولة أيضًا.