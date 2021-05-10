قريباً.. سماعة لاسلكية من “شاومي” بميزة إلغاء الضوضاء

أعلنت شركة شاومي الصينية عن الموعد المحدد لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية، وذلك في الـ 13 من شهر مايو الحالي.

وكانت الشركة قد كشفت عن سماعة Mi Air 2 Pro اللاسلكية خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة وفقاً لإعلان تشويقي نشر من شاومي اليوم على منصة Weibo.

ولقد كشف الإعلان التشويقي عن حافظة السماعة اللاسلكية الجديدة التي تظهر بشعار الشركة، كما يؤكد الإعلان عن موعد الإعلان الرسمي في 13 من مايو.

أيضاً كشفت تسريبات مصورة أخرى عن تصميم السماعة اللاسلكية التي تأتي برأس مميز بتصميم من المطاط، كما ينطلق هذا الإصدار بميزة إلغاء الضوضاء، إلا أن الإعلان التشويقي لم يؤكد على دعم إلغاء الضوضاء النشطة، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء.

كما إستحوت شاومي تصميم حافظة السماعة اللاسلكية الجديدة من شعار الشركة الدائري الجديد، لذا لا تأتي الحافظة بأي زوايا محددة، ومن المتوقع أن تعود شاومي لدعم هذا الإصدار بميزة الشحن اللاسلكي، كما تأتي السماعة بقدرة بطارية 500 mAh التي قدمت في سماعة Mi Air 2 Pro.