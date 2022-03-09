قريباً: ماسح ضوئي محمول باليد لاكتشاف كتل الثدي الصغيرة

يمكن أن يساعد ماسح ضوئي محمول عالي التقنية في تشخيص سرطان الثدي في وقت مبكر.

إنّ هذا الماسح الذي يفحص أنسجة الثدي دون ألم، يكتشف بدقة الكتل الصغيرة تحت الجلد في خمس إلى عشر دقائق، ويلتقط تلك التي قد يفقدها الفحص اليدوي.

تشبه الأداة المكواة الصغيرة من حيث الحجم والشكل، فإنها توفر بديلاً لفحوصات الثدي اليدوية التي يقوم بها الطبيب.

يتم تشخيص حوالي 55000 امرأة بسرطان الثدي كل عام في المملكة المتحدة.

ويظل جميع المرضى تقريباً (98 في المائة) الذين تم تشخيصهم في المرحلة الأولى من المرض على قيد الحياة لمدة خمس سنوات على الأقل. أما بالنسبة لأولئك الذين لم يتم الكشف عن السرطان حتى المرحلة الأخيرة، فإنّ النسبة هي 25 في المائة.

حالياً، تخضع النساء لتصوير الثدي بالأشعة السينية إذا تمت إحالتهن من قبل طبيب عام، أو كجزء من برنامج الفحص الوطني الذي يتم تقديمه لجميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 50 و71 عاماً كل ثلاث سنوات. هذه تحدد حوالي 87 في المائة من الأورام.

لكنّ ما يقرب من نصف النساء لا يحضرن لمعايناتهنّ، وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الرقمية.

قد يكون السبب لأنهنّ يجدون العملية غير مريحة. لدى بعض النساء أيضاً مخاوف بشأن التعرض إلى الإشعاعات.

إنّ الماسح الضوئي الذي يعمل بالبطاريات يحتوي على المئات من لوحات السيراميك الصغيرة على جانبه السفلي.

تقيس هذه اللوحات مرونة الأنسجة حيث يتم الضغط برفق على الجهاز لأسفل على الثدي وتحريكه عبره، وتشير المناطق الأقل مرونة أو الأكثر صلابة إلى وجود كتلة.

ثم يتم إرسال النتائج لاسلكياً إلى جهاز كمبيوتر، والتي تنتج ‘خريطة’ من أنسجة الثدي. وجدت دراسة أجريت عام 2020 على ما يقرب من 500 امرأة في الولايات المتحدة أنّ الماسح الضوئي المحمول يعمل مثل فحوصات الثدي اليدوية في الكشف عن الكتل.

إنّ فحص إيبريستكسام هو مفيد أيضاً لعملية الفرز، وهي عملية تحديد أي من النساء يجب أن تُرسل لتصوير الثدي بالأشعة السينية، وفقاً لبحث نشر في مجلة JCO Global Oncology. تمت الموافقة على الجهاز من قبل إدارة الغذاء والدواء، وهي الهيئة الطبية الأمريكية، ويتم استخدامه في الهند ومصر والمكسيك لمساعدة العاملين الصحيين غير المدربين.



وتعليقاً على هذه التقنية، يقول الدكتور محسن الجمال، استشاري جراحة الثدي في مجموعة هارلي الطبية، ومقرها لندن، أنّ الجهاز الجديد يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص في جراحات الأطباء للمساعدة في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى مزيد من التحقيق.

يقول: “هناك الكثير من المرضى الذين ليس لديهم ورم في الواقع ولكنهم قلقون، وقد لا يكون لدى موظفي الرعاية الأولية خبرة كبيرة لمعرفة الفرق. ومع ذلك، فإنّ الجهاز لا يحل محل تصوير الثدي بالأشعة السينية أو رأي متخصص يملك سنوات من الخبرة.”

وفي الوقت نفسه، يمكن لخوارزمية الكمبيوتر تحديد ما إذا كانت كتل الثدي سرطانية من خلال تحليل فحوصات الثدي عالية التقنية، وفقاً للباحثين من جامعة دارتموث في الولايات المتحدة، الذين طوروا البرنامج.

فهو يجمع ويحلل نوعين من الصور، التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي الطيفي القريب من الأشعة تحت الحمراء، وهو نوع من تقنية المسح الضوئي التي تستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء لتوفير صور مفصلة عن أنسجة الثدي، والتي تم استخدامها فقط في التجارب.

إنّ البرنامج الجديد، وهو ما يسمى Z-Net، يتطلب بضع ثوان فقط لقراءة المسح وإصدار حكم على ما إذا كان هناك سرطان، وفقاً لمجلة Optica.

ويأمل الباحثون في اختبار دقة البرنامج قريباً في التجارب السريرية.