قريباً.. مستشعر جديد من سوني بدقة 100 ميجا بيكسل

أكدت أحدث التقارير على خطط سوني لإطلاق مستشعر جديد للفئة المتوسطة من الكاميرات بدقة 100 ميجا بيكسل.

انطلقت مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل لدعم الفئة المتوسطة من الكاميرات منذ العام الماضي، ولقد كانت مستشعرات سامسونج JN1 وGN5 هي الأكثر إنتشاراً، بينما تتضمن الإصدارات الأخرى من الكاميرات المتوسطة مستشعرات بدقة 48 أو 64 ميجا بيكسل.

ولقد أوضح تقرير جديد من “Digital Chat Station” أن شركة سوني قد بدأت في العمل على مستشعر CMOS جديد من الفئة المتوسطة على أن يكون أحد إصدارات سوني من سلسلة مستشعرات IMX800.

ومن المقرر أن يكون هذا المستشعر أول إصدار من سوني من مستشعرات كاميرة الهاتف بدقة 100 ميجا بيكسل، والذي تنتقل به سامسونج من التركيز على المستشعرات ذات الدقة المنخفضة إلى المستشعرات ذات الدقة الأعلى.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن مستشعر سوني القادم يستهدف الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن ينافس مستشعر سامسونج HM2 الذي قدم في هواتف Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi K50 Pro.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سوني تعمل أيضاً على تطوير إصدار جديد من سلسلة مستشعرات IMX900 التي تتميز بالحجم الأكبر.

يذكر أن العملاق الكوري سامسونج تعمل على تطوير الترقية الجديدة في المستشعرات، حيث تشير التسريبات إلى أن الإصدار القادم يأتي بحجم أكبر من مستشعر ISOCELL GN2 الذي يتميز بحجم 1/1.12.