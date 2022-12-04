قريباً.. ميزات جديدة لمتجر "بلاي ستور"

ستطلق قريبا شركة “جوجل” مجموعة من الميزات الجديدة المهمة لمتجر التطبيقات الخاص بها “بلاي ستور” لإضفاء مزيد من الفاعلية والعملية على المتجر.

وتتضمن تلك المزايا واحدة تتيح للمستخدمين القدرة على أرشفة تطبيقات أندرويد غير المستخدمة لتوفير مساحة للتخزين، وميزة أخرى تتضمن إظهار عملية تنزيل التطبيقات في فقاعة عائمة.

وكانت إحدى أبرز المشاكل في متجر “جوجل” هي أنه لا يمكن للمستخدم معرفة مدى تقدم تحميل التطبيق خلال التصفح إلا عبر الإشعارات عند انتهاء تنزيل التطبيق، بحسب موقع “9to5google”.

ويبدو أن “جوجل” فكرت أخيرًا في طرح طريقة لمراقبة كيفية تنزيل تطبيق أندرويد أثناء تصفح متجر “بلاي”، بإنشاء فقاعة تطفو فوق الصفحة أو التطبيق الذي تكون فيه خلال تحمل التطبيق.

وبمجرد تمكين الميزة، سيحصل المستخدم على فقاعة عائمة توضح تقدم التطبيق الحالي الذي يتم تثبيته، ومثل الفقاعات الأخرى في أندرويد يمكن تحريكها حول الشاشة أو سحبها إلى الأسفل لرفضها.

ويقول الموقع الذي أشار إلى أن فريقه قام بتفعيل واختبار الميزة قبل إطلاقها رسميًا، إنه ربما تكون ميزة ثانوية في المخطط الكبير للأشياء، لكنها بالتأكيد مريحة.

وضمن “تحديثات نظام جوجل” لشهر نوفمبر، أعلنت الشركة أن ميزة “أرشفة التطبيقات” ستصل قريبًا كوسيلة للحفاظ على المساحة على هاتف أندرويد.

وتستهدف الأرشفة في المقام الأول إلى الأجهزة التي تفتقر إلى مساحة التخزين، مما يسمح لمالكها بإلغاء تثبيت تطبيق أندرويد مع الاحتفاظ بجميع بياناته الشخصية للتطبيق.

وفي حال إلغاء تثبيت تطبيق، وأرشفته عبر الميزة الجديدة من “جوجل”، فإنه عند العودة إلى قائمة متجر “بلاي”، ستجد أنه تم استبدال زر “التثبيت” Install بزر “الاستعادة” Restore.

وتأخذك استعادة التطبيق المؤرشف إلى صفحة مخصصة، بدلًا من مجرد الحدوث في الخلفية مثل التثبيت التقليدي.

وبمجرد استعادة التطبيق بهذه الطريقة، ستجد كل شيء كما تركته بالضبط، مما يعني أنك لست بحاجة إلى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساب التطبيق.