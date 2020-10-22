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قريباً ميزة جديدة من “واتساب”… خاصية “بصمة الوجه”

منذ 40 دقيقة
واتساب

تطبيق واتساب

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يستعد فريق منصة التراسل الفوري ”واتساب“  التقني لدعم خاصية ميزة التعرف على الوجه للهواتف الذكية Face Unlock، على الأندرويد، بالإضافة إلى ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى المكالمات الجارية، بحسب موقع wabetainfo.

ولا توجد معلومات فيما يتعلق بموعد توفرها رسميًا، كما لا توجد أيضًا معلومات حول الهاتف الذكي الذي قد يدعمها.

وبحسب موقع ”neowin“ المعني بالشأن التقني، يجلب واتساب ميزتين إلى التطبيق في إصدار مستقبلي، الأول للذين يفوتون مكالمات جماعية بانتظام، بينما من المرجح أن يجذب الثاني مستخدمي هواتف Pixel 4 على وجه الخصوص، وهي ميزة بصمة الوجه.

وأشار التقرير إلى أنه قد يتمكن المستخدمون قريبًا من الانضمام إلى مستخدمي نظام iOS، حيث سيدعم واتساب تطبيق خاصية بصمة الوجه، بحسب تحديث الإصدار 2.20.203.3 من WhatsApp Beta، تحت الاسم الجديد ”قفل القياسات الحيوية“ Biometric lock، وهي ميزة ظهرت أولًا في iOS.

ومن المتوقع أن تضم Biometric lock، إلى جانب بصمة الوجه، بصمة الإصبع أيضًا ومعرفات أخرى لفتح تطبيق واتساب.

كما يمكن للمستخدمين اختيار قفل التطبيق تلقائيًا بعد فترة، ويمكنهم إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه.

وفي غضون ذلك، تعد الخاصيتان الجديدتان قيد التطوير حاليًا، ولا يوجد أي معلومات عن موعد طرحهما للجمهور.

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