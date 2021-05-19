قريباً… نظارات روسية ذكية ضد الأرق

تعمل مدينة سمارا الروسية في إنتاج نظارات ضد الأرق، وتساعد النظارة الذكية كذلك في التكيف مع تغير دوائر التوقيت في روسيا التي تنقسم إلى مناطق يختلف فيها التوقيت المحلي، وسيتم إنتاج النظارة الذكية Blue Sky Pro في مصنع الكهرباء الميكانيكي التابع لمؤسسة “روستيخ ” الحكومية الروسية حيث تم تصميمها بالتعاون مع جامعة الطب الحكومية في مدينة سمارا الروسية، وتسمح النظارة الذكية التي ابتكرها العلماء بضبط دورات الساعة البيولوجية، كما هي مفيدة للمسافرين ولا سيما الذين ينتقلون من دائرة توقيت إلى أخرى.

من الممكن باستخدام النظارة الذكية الاستعادة السريعة للنُظم الحيوية اليومية، ما يعد أمرا مهما إذا لم يكن هناك ضوء الشمس الطبيعي في المكتب أو في المنزل، يعمل الجهاز الذكي بكل بساطة حيث تبعث النظارات ضوءا مشابها لضوء الشمس يدخل الشبكية وينشط خلايا الدماغ المسؤولة عن الساعة الداخلية. وبالتالي، فإذا وضعتَ النظارة في الصباح من الساعة الـ10 حتى الساعة الـ 14 وفي المساء من الساعة 14 حتى الساعة 18 وارتديتَها لمدة نصف ساعة، فستعود دورة النوم بالكامل.

يقوم الضوء الذي تبعثه النظارة بتنشيط عمل الدماغ والساعة الحيوية الداخلية. وبالتالي فإن الجهاز الذكي يسمح بالتخلص من النعاس في الصباح وتأجيل النوم إلى الساعة الـ 23 في المساء، وقال مدير معمل النظارت الذكية، فاسيلي موخين، إنه يوصي بارتداء النظارة لمدة 15 دقيقة يوم العمل في حال مواجهة النعاس. وأضاف أن التأثير الفسيولوجي للنظارة يكمن في نقل الإيقاع الحيوي الليلي إلى النهار(ساعات الصباح الباكر) وتأخير النعاس المبكر في المساء (ساعات المساء الأولى).

ومضى قائلا:” عند العمل في نوبة ليلية، ستساعدك النظارة على العودة إلى الإيقاع الطبيعي حتى لا تعاني من عدم القدرة على النوم بين المناوبات”.

يقول مصممو النظارة الذكية إنها يمكن أن تحسّن أيضا الصحة في حال مواجهة الكآبة.

يذكر أن النظارة الذكية قد خضعت للاختبار في ظروف موسم الليل القطبي في روسيا، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.