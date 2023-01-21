قريبا.. 5 تغييرات رئيسية على واتسآب

يعمل تطبيق واتس آب على بعض التغييرات الرئيسية في التطبيق الشهير للمراسلة، بما في ذلك تعديلان كبيران للصور.

وعادة ما يتعرف المستخدم على التغييرات القادمة على واتسآب، لأن الشركة تقوم باختبار التحديثات في الإصدار التجريبي من التطبيق أولاً.

وكشفت مدونة WABetaInfo مؤخراً أهم التغييرات القادمة على التطبيق.

وفيما يلي 5 تغييرات رئيسية على واتسآب ينتظر طرحها قريباً، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

1- القدرة على اكتشاف النص في الصور، بحيث يمكن نسخه ولصقه (اختبار في النسخة التجريبية)

2- القدرة على نقل سجل دردشة واتس آب بين هواتف أندرويد دون استخدام Google Drive (قيد التطوير)

3- القدرة على إعادة توجيه الوسائط مع تسمية توضيحية (اختبار في النسخة التجريبية)

4- اختصار في قائمة الدردشة (قيد التطوير)

5- وضع الكاميرا الذي يسهل تسجيل الفيديو (قيد التطوير)

ولسوء الحظ، من غير الممكن تحديد موعد بدء تطبيق هذه التغييرات بالضبط، وقد يستغرق تطبيق واتس آب أسابيع أو حتى أشهر كي تكون متاحة للجميع.

وإذا كنت ترغب في البدء مبكراً باستخدام أي من الميزات الجديدة، فستحتاج إلى التسجيل في الإصدار التجريبي من واتس آب.