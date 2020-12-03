استمع لاذاعتنا

قطعة إلكترونية تساعد في العثور على المفقودات!

منذ 4 دقائق
قطعة إلكترونية تساعد في العثور على المفقودات

قطعة إلكترونية تساعد في العثور على المفقودات

A A A
طباعة المقال

تطور شركة سامسونغ قطعة إلكترونية مميزة ستساعد الناس في العثور على هواتفهم وأشيائهم المفقودة، بحسب ما ذكرته مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة أن

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ حصلت على التراخيص اللازمة لتطوير قطعة إلكترونية تحمل الرمز EI-T5300، وستطلق في الأسواق تحت اسم Galaxy Smart Tag.

والقطعة الجديدة ستكون عبارة عن ميدالية إلكترونية صغيرة يمكن تعليقها مع الهاتف أو المفاتيح أو حقيبة اليد على سبيل المثال، وستحوي هذه الميدالية شرائح خاصة يمكن تعقب مكانها عبر الأقمار الصناعية وبواسطة تطبيق خاص موجود في الهاتف الذكي، ففي حال فقدان الهاتف مثلا يمكن الرجوع إلى التطبيق لمعرفة مكان وجوده، كما يمكن للمستخدم وصل أكثر من ميدالية عبر التطبيق الخاص به لمعرفة أماكن أشيائه المهمة المتصلة بتلك الميداليات في كل لحظة.

ومن المفترض أن تحصل ميداليات Galaxy Smart Tag على إمكانية الاتصال مع الأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وإمكانية نقل البيانات عبر تقنيات Ultra-Wideband أو شبكات LTE.

ومن المنتظر أن تعلن سامسونغ عن هذه التقنية بشكل رسمي في شهر يناير القادم خلال الحدث الذي ستكشف فيه عن هواتف Galaxy S21 المنتظرة، بحسب “3dnews”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار شركة أبل
    آبل تدعم دقة مكالمات الفيديو عبر فيس تايم
    شركة شاومي
    شاومي تكشف عن أول هاتف ذكي في العالم بمعالج كوالكوم
    تطبيق تيك توك
    تيك توك يختبر زيادة مدة مقاطعه القصيرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من مقطع فيديو الطائرة
    فيديو انتقام الطائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها في كوب القهوة
    كورونا
    تظهر بعد التعافي … أعراض جديدة لفيروس كورونا تثير القلق
    ارتداء الكمامة ضروي لتجنب عدوى كورونا
    ينقل العدوى بشراسة … ما هي أيام النار لدى مصاب كورونا؟