قفزة جديدة في أسهم شركة تسلا

سجلت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا”، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا.

وارتفع سهم تسلا بنسبة 5% وتم تداوله فوق مستوى 950 دولارا للسهم.

ووفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” فقد بلغ السهم بذلك مستويات تاريخية، وجاء الارتفاع مع طلب شركة للسيارات المستأجرة 100 ألف سيارة كهربائية من تسلا.

ومع ارتفاع السهم صعدت القيمة السوقية لشركة “تسلا” واقتربت من تريليون دولار.

يذكر أن نادي الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار وما فوق يضم الآن “أرمكو” و”مايكروسوفت” و”أبل” و”ألفابيت” (غوغل) و”أمازون” و”فيسبوك”.

وكان مالك شركة “تسلا” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد أعلن عن نقل مقر الشركة الرئيسي من بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا إلى أوستن بولاية تكساس.

وقال خلال اجتماع مع المساهمين، عبر الإنترنت: “يسعدني أن أعلن أننا سننقل المقر إلى أوستن في تكساس”، لكنه لم يوضح أسباب هذا القرار.

ويقع المقر الحالي للشركة في “بالو ألتو” العاصمة غير الرسمية لوادي السيليكون، بين سان فرانسيسكو وسان خوسيه، ويعتبر المركز العالمي للتكنولوجيا العالية.

ويوجد في المكان المقر الرئيسي لعمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل”، و”آبل”، و “فيسبوك”.

وتمتلك “تسلا” مصانع في كل من تكساس وكاليفورنيا.